Premios Goya 2024, en directo | Última hora de la gala: mejor actor, mejor actriz, mejor película, premios a 'La sociedad de la nieve' y el discurso de Sigourney Weaver

"Antes que director soy guionista, contador de cuentos, así que este premio me hace muy feliz", ha afirmado Pablo Berger al recoger su segundo Goya de la noche. El director ha dicho que trabajó durante un año en el storyboard de la película y ha vuelto a dar las gracias a la autora del cómic original, Sara Varon.

"Me quiero acordar de todas las personas que he querido y que ya no están con nosotros", ha dicho, ya que su agridulce película de animación trata sobre la superación de una pérdida.