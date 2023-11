Cuidar y atender a nuestros mayores, una actividad esencial fruto de la vocación

El papel de los profesionales de las residencias de mayores es fundamental para garantizar el mejor cuidado y atención de aquellas personas que cuentan con cierto grado de dependencia. Los médicos, fisioterapeutas, auxiliares y terapeutas ocupacionales que desarrollan su actividad en estos centros no solo deben contar con una formación específica sobre una determinada disciplina, sino también ser capaces de desarrollar su actividad desde la empatía, el entendimiento y el afecto.

Dar lo mejor de sí mismos para que los usuarios se sientan como en casa estando en la residencia es lo que hacen los profesionales de CleceVitam. Lo consiguen poniendo en práctica el método Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), un servicio que busca cuidar, garantizando la calidad de vida de las personas mayores dependientes en función de sus preferencias. Para ello, los profesionales se centran en la historia, los gustos y los valores del usuario, siempre desde la proximidad y la empatía.

“A la hora de hacer la valoración inicial para aplicar el modelo AICP, primero nos comunicamos con la familia e intentamos recabar la mayor información posible para poder hacer una guía de cuidados”, nos explica Patricia Nieto, directora y responsable del centro CleceVitam San Francisco, en Palencia. “Se hace una planificación de cuidados, unas tarjetas individuales de trabajo y se elaboran también unos pictogramas que se colocan en el interior de los armarios de los residentes, así el personal auxiliar de geriatría puede ver qué tipo de cuidados requiere cada uno”, continúa.

Para valorar sus necesidades y preferencias también resulta fundamental el papel de quienes pasan más tiempo con ellos, como Adrián Gutierrez, terapeuta ocupacional también de la residencia San Francisco. “Pregunto mucho lo que les gusta, lo que han hecho toda su vida y, partir de ahí, tiendo a conectar las necesidades con sus preferencias. Normalmente vienen con un patrón claro, como con la idea de volver a andar o hacer determinadas actividades de ocio”, explica.

Mantenerse activos y no perder capacidades

Una vez estén recopiladas y establecidas las demandas de cada paciente, el equipo de la residencia CleceVitam San Francisco valorará a cada usuario con el fin de determinar qué actividades les pueden venir bien. Para crear la mejor rutina adaptada a cada uno, Adrián trabaja mano a mano con Diego Martín, el fisioterapeuta, que a través de ejercicios terapéuticos centrados en la motricidad, tiene contacto diario con ellos para que estos puedan ir recuperándose o no pierdan facultades.

De izquierda a derecha, algunos integrantes del equipo de CleceVitam San Francisco (Palencia): Esther Conde, enfermera; Lilian Ibarra, médico; Adrián Gutiérrez, terapeuta ocupacional, y Patricia Nieto, directora.

Así, la prioridad total de todo el equipo que forma parte de este centro es que los usuarios no pierdan ninguna capacidad cognitiva ni funcional. Para ello, los profesionales intentan adaptarse siempre que sea posible a sus estados de ánimo, por ejemplo, los días que están un poco decaídos y no les apetece hacer la actividad que tenían programada, se intenta cambiar de ejercicio y así, lograr que participen y sigan trabajando para no perder sus capacidades.

“Con nosotros tienen una relación muy buena. Las terapias que hacemos les gustan y el hecho de participar en actividades les viene muy bien, todo lo que hacemos lo agradecen. Y cuando hay alguna actividad que no les ha gustado tanto, la cambiamos o modificamos. La relación con ellos es fundamental y es activa todo el día”, explica Adrián.

Este trato constante con los usuarios ha generado un vínculo de confianza y cercanía muy especial entre los trabajadores y los residentes. ¿El secreto? Hacer que se sientan como si estuvieran en casa. “Ellos mismos son los que deciden qué quieren hacer en cada momento. Deciden en qué zonas quieren estar y cómo quieren estar. Siempre va a haber diferentes puntos de vista entre unos y otros, pero intentamos elegir lo que sea más conveniente y que ellos lo decidan, como tú en tu casa”, añade el terapeuta.

Al final del día, la parte más gratificante para los trabajadores de CleceVitam San Francisco es ver “todo lo que estamos construyendo y hemos conseguido", comparte la directora del centro. “El entorno más cercano de los residentes ve que estos se están recuperando o que no pierden capacidades. Incluso los usuarios de las estancias temporales que han salido del centro vienen a vernos de vez en cuando agradeciendo los servicios que les hemos dado. Eso también nos llena”, concluye.

Sigue los temas que te interesan