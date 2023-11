Si respondes 'sí' al teléfono, cuidado: el aviso de la Policía sobre el nuevo timo de los ladrones

Las estafas por internet cada vez son más frecuentes entre los ladrones que buscan suplantar la identidad, hacer transacciones o robar datos bancarios a las víctimas para sacar dinero. Ante la oleada de estas prácticas fraudulentas, en los últimos días se ha viralizado un vídeo de la Policía Nacional explicando en qué consiste este robo que está aumentando.

Como es habitual, los usurpadores utilizan una trampa para ganarse la confianza de los individuos a través del teléfono. Al lograr escuchar una simple palabra, los estafadores pueden solicitar transacciones en nombre de la víctima sin que se perciba del engaño en ese momento. Concretamente, los delincuentes se las ingenian para llamar a un listado de usuarios y convertir una simple respuesta a una llamada en una estafa.

Precisamente, el objetivo de los ladrones es conseguir una grabación en la que el usuario responda al teléfono con un "sí". Habitualmente, esta suele ser la respuesta habitual de la mayoría de las personas al descolgar una llamada telefónica. Bajo el título ¿Eres de los que responde "sí" al teléfono?, la Policía ha lanzado una serie de consejos para lograr que las víctimas no caigan en esta nueva técnica fraudulenta.

El siguiente paso que utilizan para comenzar a hacer la estafa es hacerse pasar por una entidad bancaria donde el usuario tiene una cuenta o por el departamento de atención al cliente, donde buscan hacer preguntas y grabar un "sí". "Con la grabación, los estafadores intentarán darse de alta en algún servicio o autorizar transacciones en tu nombre", han explicado los agentes.

En este momento comienza a realizarse la táctica para robar. Para lograr evitar que se lleve a cabo este método de los ladrones, la Policía recomienda que se cuelgue la llamada si se tienen sospechas de una suplantación de identidad. Según han explicado los propios agentes, hay que comprobar que este contacto corresponde realmente con nuestra entidad bancaria.

Si se descubre el engaño, los agentes recomiendan que los hechos se denuncien, aunque si se siguen estos pasos, muchas personas podrán evitar caer en la estafa. De hecho, no es la primera vez que la Policía ha alertado sobre estos engaños, ya que en las últimas semanas varias personas han descubierto este engaño ante sus seguidores de la red social TikTok.

En concreto, el vídeo difundido por la Policía Nacional ya cuenta con más de 437.000 reproducciones. Además, no han faltado los comentarios de las personas que han querido reaccionar a estos consejos. "Yo me canso de decir a la gente de mi entorno, que diga, dígame, o lo que sea, menos, si", "Yo tengo ese tipo de llamadas bloqueadas" o "El problema no es ese, es que te llaman desde el mismo número de la entidad, porque les han hackeado nuestros teléfonos", han sido algunos de los comentarios.

