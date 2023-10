Un multimillonario chino que desvela los motivos por los que eres pobre y nunca vas a ser rico

Seguro que más de uno se ha preguntado en alguna ocasión por el camino correcto para encontrar la riqueza. Un gran porcentaje de personas considera que la abundancia económica permite una mayor libertad, tiempo libre y esto lleva a una mejor calidad de vida. Y como es lógico, para poder dar con esa fórmula deberíamos acudir a una de las personas más ricas del mundo. Concretamente, el mayor de todos es Jack Ma, el fundador del gigante del comercio electrónico, Alibaba, y que justamente ha sorprendido con una reflexión sobre el dinero y el emprendimiento.

Jack Ma, cuyo nombre real es Ma Yun, ha expresado en múltiples ocasiones su perspectiva acerca de las raíces de la pobreza y sus consejos para superarla. Durante una entrevista con Charlie Rose en 2015, Ma sostuvo que la carencia de oportunidades, en lugar de la falta de habilidades o recursos, es la causa de la pobreza. "Las personas en situación de pobreza carecen de oportunidades. Tienen grandes sueños, pero no cuentan con los instrumentos para hacerlos realidad. Por esta razón, creamos Alibaba, para proporcionarles las herramientas, la plataforma y la oportunidad", afirmó.

No obstante, las recomendaciones por parte del hombre más rico del mundo no han quedado ahí. Ma escribió recientemente, en la red social X, antes Twitter: "Si pones plátanos y dinero delante de los monos, los monos elegirán los plátanos porque los monos no saben que el dinero puede comprar muchos plátanos, y si ofreces trabajo y negocio a la gente, elegirán trabajo porque la mayoría de la gente no sabe que con un negocio se puede ganar más dinero que con un sueldo. Una de las razones por las que los pobres son pobres es porque no están capacitados para reconocer la oportunidad empresarial".

Según este, la clave para salir de la pobreza es aprovechar las ventajas de la era digital y el comercio electrónico, que ofrecen posibilidades ilimitadas para los emprendedores. "El comercio electrónico es el futuro. Este puede ayudar a mucha gente a crear sus propios negocios, a vender sus productos, a conectarse con los clientes", explicó Ma.

Quién es Jack Ma

Jack Ma es un empresario chino y uno de los fundadores de Alibaba Group, una de las empresas de comercio electrónico más grandes del mundo. Nacido el 10 de septiembre de 1964, es reconocido por su visión empresarial y su influencia en el comercio en línea. Durante su liderazgo en Alibaba, la compañía creció exponencialmente y desempeñó un papel importante en la expansión del comercio electrónico en China y en todo el mundo.

Además, es conocido por sus opiniones sobre la tecnología, la educación y las oportunidades empresariales y ha participado activamente en el ámbito filantrópico y educativo.

