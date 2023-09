Entender la economía es 'pan comido': así la adapta Plena Inclusión CyL a la lectura fácil

¿En qué piensa cuando le mencionan la palabra economía? Probablemente, lo primero que le venga a la cabeza sean las páginas salmón de cualquier periódico. O las noticias sobre las subidas y bajadas de IVA o IRPF. O las grandes operaciones financieras. O los anuncios de un banco u otro que mencionan la TAE, el euríbor o cualquier otro concepto complejo que, con suerte, habrá estudiado en algún momento de su vida.

Sin embargo, la economía no son solo términos e ideas abstractas, sino que forma parte de nuestro día a día. Desde hacer la compra hasta abrir una cuenta bancaria o pagar la hipoteca o cobrar una nómina. La economía está en todos y cada uno de nuestros actos cotidianos. Pero, ¿entendemos en realidad todos los conceptos que la conforman?

La respuesta más probable a esa pregunta es que no. Aún hoy hay muchas personas en nuestro país que no acaban de comprender la complejidad de la economía y cómo esta influye en su día a día. El problema, explican desde Plena Inclusión Castilla y León, está en la escasez de materiales adaptados para entenderla.

[Las personas con discapacidad intelectual piden a las editoriales más libros en lectura fácil]

De ahí que, gracias a la financiación de Fundación Mutua Madrileña, con su convocatoria de proyectos de Ayudas Sociales, se lanzasen a crear un manual sobre Economía inclusiva, que acerca aspectos financieros básicos a personas con discapacidad intelectual y otras dificultades de comprensión. Jesús Martínez-Sagarra González, economista y responsable de Empleo de Plena inclusión Castilla y León, es la mente tras este proyecto en lectura fácil con once temas que recogen conceptos básicos de la economía.

Porque, dice, no tenía sentido que hubiese "materiales adaptados para personas con discapacidad sobre jardinería, fontanería o administración" y "no hubiese nada de economía". Para él, era inconcebible que algo tan común como el PIB o la inflación, "que estamos oyendo constantemente en la radio", no fueran explicados de manera sencilla.

Lectura fácil

Pero, ¿en qué consiste la lectura fácil? No se trata de otra cosa que, explica Eva Martín de Pedro, miembro del equipo de Plena Inclusión Castilla y León, "una metodología regulada por la norma UNE 153101:EX2018, que consiste básicamente en repetir siempre el sujeto". En el número de julio de 2023 de la revista La mirada, editada por Plena Inclusión Castilla y León, se puede leer un ejemplo:

La Federación ha hecho un manual de economía en lectura fácil con Fundación Mutua Madrileña. Se llama Economía inclusiva y tiene 11 temas sobre economía doméstica, bancos o temas laborales, entre otros temas. Este manual es para que las personas con discapacidad intelectual y que tienen dificultades de comprensión aprendan términos de economía y puedan entender las noticias o saber cómo llevar sus propias cuentas. En este manual han participado economistas, periodistas y profesores. También han participado 30 personas con discapacidad intelectual que leen los contenidos para comprobar que se entienden. El manual se presentó al público en febrero en una jornada.

Rubén Bobo González y Natalia Zatón Ojeda fueron esos profesores que menciona el texto en lectura fácil que se encargaron de elaborar los materiales del manual de economía inclusiva de Plena Inclusión Castilla y León. Él se centró en la creación de las actividades y ella, en la adaptación a lectura fácil de los textos. En otras palabras, cuenta Bobo, tradujeron los complicados conceptos de la economía a un lenguaje sencillo y adaptado “para todos los públicos”.

"Mi tarea fue, además, generar los códigos o reglas, los test final de cada tema, en formato Kahoot!, lo que los hace más dinámicos e interesantes para los chavales”, explica Bobo. El mayor reto, asegura, fue adaptar los “complicadísimos” términos de la economía a un lenguaje mucho más llano y sencillo.

Y es que, reconoce, “había cosas que no sabíamos ni nosotros”. Porque, insiste, “son lenguajes y conceptos que no trabajamos y es complicado ‘traducir’ eso que tú sí entiendes una vez te lo explican, pero que no está en tu vocabulario diario”.

Economía para todos

Ahí, las figuras del director técnico y del asistente del director fueron esenciales. Jesús Martínez-Sagarra González y Jesús Daniel Martín Luengo, ambos economistas, fueron los encargados de redactar el manual y supervisar que no hubiese ningún traspié a la hora de adaptarlo a la lectura fácil. Porque, como asegura Bobo, “al principio, al adaptar a la lectura fácil conceptos tan complejos distorsionábamos el término”.

Martínez-Sagarra incide en que aquí, al final, lo más complejo como economista fue “simplificar” muchas ideas. Porque, insiste, al hacerlo, podían llegar a perder matices “muy necesarios”. Pero, indica, “fueron capaces de conseguirlo”.

Explicar los tributos, por ejemplo, les “llevó por el camino de la amargura”, asegura Martínez-Sagarra. Diferenciar tributos, de impuestos, de tasas, de contribuciones especiales… Eso, asegura, fue el mayor desafío de todo el manual de economía inclusiva. “Intentábamos simplificar las definiciones para que las personas las pudieran entender, y por el camino a veces se simplificaban tanto que se perdía el propio espíritu del concepto”, insiste.

Un ejemplo de 'Economía inclusiva' El manual incluye muchas definiciones distintas claves para entender el lenguaje económico. Esta, por ejemplo, es una de las que encontramos en ese tema sobre tributos que tantos dolores de cabeza le produjo a Martínez-Sagarra: Los tributos en España: Un tributo es el dinero que los ciudadanos y empresas pagan a la administración pública para tener y mantener los servicios públicos. Por ejemplo: construir un hospital, pagar a los médicos o reformar un centro de salud. Esta manera de definir un tributo dista mucho de la definición oficial de la Real Academia de la Lengua Española (RAE): Tributo: Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. En esto se basa, precisamente, la lectura fácil: en explicar los conceptos de una manera sencilla para que cualquier persona, de cualquier edad o nivel de comprensión, sea capaz de entenderlos.

Y a base de prueba y error, de reescrituras y de diálogo entre personas que normalmente no trabajarían juntas, nació el manual de economía inclusiva, con 186 páginas llenas de términos y conceptos que ayudan a que las personas con discapacidad intelectual a enfrentarse a situaciones tan cotidianas como ir al banco o entender las noticias económicas.

Aunque no solo eso. Tal y como explica Martín de Pedro, cualquiera se puede beneficiar de este manual. Desde Plena Inclusión Castilla y León sueñan que su manual trascienda las fronteras de su comunidad autónoma y llegue a todo aquel que lo necesite.

Sigue los temas que te interesan