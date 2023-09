"Necesito vacaciones de las vacaciones": una madre se queja 'a lo Tamara Falcó' tras su verano en familia

Helena es madre de tres hijos y ha pasado junto a ellos sus vacaciones de verano. Sin embargo, este periodo le ha causado un cansancio prolongado después de estar cuidando de ellos y de estar constantemente en familia.

Así lo ha reflejado en su cuenta de TikTok (@mami.de_tres), donde ya cuenta con más de 450.000 seguidores. Bajo el título Me he cansado de ser madre este verano, la joven comienza a narrar su experiencia durante 30 días de vacaciones con su marido, tres hijos y el perro. "Yo creo que ya no nos soportamos nadie entre nosotros", ha comenzado explicando.

"Estamos ya saturados porque en la vida real tú nunca estás 24/7 con alguien. Nunca, por eso, hay tantos divorcios en septiembre. Yo creo que ya no soporto ni sus voces", ha revelado.

Un auténtico agotamiento que ha dejado a la TikToker con un cansancio acumulado. Por eso, en el vídeo viral ha asegurado que necesita unas "vacaciones de las vacaciones" al más puro estilo de Tamara Falcó. De hecho, la aristócrata aseguró que después de un mes de luna de miel, se iría de vacaciones. "Una cosa es la luna de miel y otra las vacaciones", contestaba la aristócrata tras confesar sus planes de este verano.

"En mis vacaciones de las vacaciones no penséis que me iba a ir yo a un hotel o a una playa. Me iba a sentar en un banco, con las gafas de sol, la mirada perdida, sin pensar en nada, sin hacer nada. Allí en silencio", ha argumentado Helena sobre sus posibles vacaciones.

[Imágenes del día: las primeras e insólitas fotos de la luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva]

A continuación, ha narrado cómo el agotamiento se empieza a notar con las peticiones de sus hijos cuando le llaman. "Son muy buenos, pero son muy movidos. No saben estar tranquilos nunca", ha señalado.

Helena ha relatado que mientras permanecía "tranquila" en un restaurante, sus hijos le decían hasta "800 veces" 'mamá'. "Los he mirado y he dicho: ya está, no soporto el sonido de vuestras voces", ha explicado.

En este momento, la TikToker ha preguntado a su hijo mayor que si "está feo" que lo diga, quien le ha respondido que se ha sentido "un poco ofendido", pero que es importante "exteriorizarlo".

"Pues si exteriorizo lo que tengo aquí, salgo corriendo y hago el Camino de Santiago en 24 horas". Tengo hasta alergia, mi cuerpo está exteriorizando lo que mi corazón y mi mente sienten. Ese estrés, ese agobio, es que necesito volver a mi rutina, a mi casa", ha indicado.

Más de 37.000 'me gustas' y 1.325 comentarios

El vídeo de Helena ya atesora más de 37.000 'me gustas' y 1.325 comentarios en TikTok. A pesar de tomarse su maternidad "con humor" en la red social china, ha recibido numerosas muestras de apoyo.

"¡Muy cierto! Cuando los niños son pequeños es muy cargante todo yo tengo uno y ha ido guay, pero cuando hay más... Buff, ánimo, guapa", "Cómo te entiendo, tengo uno que hace por tres... y tengo días que quisiera estar sola y no escuchar ni el ruido de una mosca" u "Hoy soy tú. Sobrepasada con mi vida, mis dos niños y mi embarazo", han sido algunos de los comentarios.

Sin embargo, el vídeo se convirtió en viral y Helena empezó a recibir críticas. Por eso, ha explicado que habla de la maternidad desde el humor. "Lo primero de todo decir y lo he dicho 20.000 veces, pero lo voy a volver a decir. Yo hago un perfil que es maternidad real con humor. Yo cojo una problemática real de muchísimas casas, le aplico exageración y le aplico humor", resaltó en otro vídeo.

Asimismo, ha añadido que "es una especie de monólogo, os lo podéis tomar en serio o no tomároslo, pero lo que está claro es que si una madre coge y hace lo que yo estoy haciendo en mi perfil, que es simplemente hacer humor y quejarme, salgo en todas partes".

Sigue los temas que te interesan