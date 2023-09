¿Cómo actuar en caso de terremoto? Esto es lo que debes y no debes hacer

Un terremoto se define como un temblor o sacudida de la corteza terrestre, ocasionado por desplazamientos internos, que se transmite a grandes distancias en forma de ondas. Dicho de otra manera, cuando las placas tectónicas de la tierra se mueven y colisionan, provocan temblores en la superficie. Así, dependiendo de su violencia, los seísmos se miden en una escala del 1 al 10.

Los terremotos solo suelen apreciados por los ciudadanos cuando su magnitud es mayor a 3. Así, se calcula que en ciudades como San Francisco o Tokio tienen lugar varios terremotos a la semana que los ciudadanos no llegan a sentir. No obstante, aunque un seísmo no se puede predecir, sí se pueden prevenir sus consecuencias.

Por eso, si nos encontramos en el interior de una casa en caso de emergencia por terremoto, es importante que en la vivienda haya preparados objetos como linternas, agua, un botiquín o un extintor. También se deben minimizar los riesgos y asegurar estanterías o cuadros, para evitar que caigan y produzcan daños y sobre todo cerrar las llaves de agua, gas y luz.

En el momento del seísmo, cubrirse debajo de una mesa es un gesto que puede salvar la vida, pues cualquier objeto que caiga impactará sobre su superficie. Al salir de la vivienda, bajo ningún concepto se deben usar los ascensores, sino las escaleras, para evacuar un edificio.

Una vez haya terminado el terremoto, no se debe entrar en edificios dañados, pues podrían derrumbarse y en el caso de quedar atrapado en el interior de uno de ellos, golpear objetos para trasmitir la posición es un gesto clave para facilitar su labor a los equipos de emergencias.

En caso de estar en un sitio público cuando se produce un terremoto, es importante tener identificadas las salidas de emergencia y las zonas seguras, que siempre están señalizadas. Por otro lado, en caso de estar en la calle, debemos retirarnos de los muros de los edificios, de los postes eléctricos y tener mucho cuidado con el tráfico, pues en los primeros momentos muchas veces no se sabe cómo van a reaccionar los conductores.

Cuando un terremoto ha terminado, siempre se debe estar alerta ante una posible réplica, que suele suceder algunos minutos después, por eso, no se debe bajar la guardia. Y ante todo, estar en contacto e informar a los equipos de Emergencias de qué ha sucedido nuestro alrededor.

