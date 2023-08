El incendio de Tenerife, con un perímetro de 62 kilómetros, obliga a evacuar a 26.000 personas

Cuarto día de incendio forestal enTenerife y sigue sin estar controlado. El fuego que se inició en Arafo ya ha afectado a más de 6.000 hectáreas de superficie, 6.791 para ser exactos y con 26.000 personas evacuadas.

La baja humedad, las altas temperaturas y los vientos cruzados están dificultando unas tareas de extinción que, en palabras de la directora técnica de extinción, Montserrat Román, están siendo "muy complicadas".

Román ha explicado que los vientos del este que van hacia el oeste generan en el incendio una dinámica propia y turbulencias que impiden por su peligrosidad la intervención de los medios terrestres y aéreos.

Pese a todo, buenas noticias, las brigadas de extinción de incendios han podido consolidar el frente sur del fuego "que va muy bien" mientras siguen preocupando los altos de Santa Úrsula, La Orotava y Güímar.

Miles de evacuados

El drama del incendio sigue afectando a miles de familias y ya son 26.000 las personas que has sido evacuadas de estos y de otros municipios como La Matanza, La Victoria, El Sauzal, La Orotava, Santa Úrsula y Los Realejos. También se ha producido una nueva evacuación de Tacoronte.

"Hasta las 18.00 hemos podido poner al servicio de los afectados 12 centros con los recursos necesarios para pasar la noche. En Tacoronte vamos a atender 65 evacuados en el Pabellón de Los Laureles, en Santa Úrsula 55 personas en la nave habilitada en el terrero de lucha, en La Matanza 30, en El Sauzal 43, en La Victoria 560, en Los Realejos 250, en La Orotava 290 y en El Rosario 16", apuntó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Estos 12 centros para atender a los miles de evacuados, han sido puestos a disposición por el Gobierno de Canarias en colaboración con los ayuntamientos aunque una gran mayoría ha preferido instalarse en casas familiares.

Delgado ha informado de que se realiza un triaje de las personas evacuadas para saber cuáles son sus necesidades y atenderlas.

En el avance del incendio, la peor parte se la lleva Tacoronte porque, según los técnicos, el fuego está desbordado y de acuerdo con la nueva terminología forestal, con un comportamiento que responde a un incendio de sexta generación.

El responsable de la extinción, Pedro Martínez, ha reconocido que se trata de un fuego que esta fuera de la capacidad de extinción y, a pesar de los esfuerzos y de la planificación, nada ha podido parar su avance.

No obstante, el presidente canario, Fernando Clavijo, consideraba que los esfuerzos no habían resultado en vano ya que, gracias al trabajo y la pericia del operativo, el escenario no era el más catastrófico posible.

También el consejero autonómico de Seguridad, Manuel Miranda, ha insistido en que la prioridad son las personas y sus propiedades, y ha pedido la colaboración ciudadana para que se sigan las instrucciones que se dan desde la dirección de la extinción.

Labores de extinción

Durante el día han actuado 17 medios aéreos, a los que se les unieron dos hidroaviones más a lo largo de la tarde, mientras que por tierra trabajan más de 265 efectivos que se espera que sean 36 más del Ministerio.

Los medios aéreos no lo han tenido fácil debido a la falta de visibilidad durante la mañana que ha ido mejorando a lo largo del día.

Como datos importantes de lo que supone este incendio en términos de extinción, cabe decir que los medios aéreos han realizado más de 1.773 descargas de agua desde el comienzo de las llamas, lo que supone 2,7 millones de litros.

#IFArafoCandelaria | Las cenizas llegan a las costas de #Tenerife y afecta a la fauna marina



🎥Nacho Pardo pic.twitter.com/3k6637eYVD — RTVC (@RTVCes) August 19, 2023

A pesar de los obstáculos, Román insiste en que se hará un refuerzo ingente para que la situación mejore y, ese trabajo, podría verse beneficiado por la situación meteorológica de la isla.

Según ha avanzado la Aemet se esperan posibles lluvias débiles y ocasionales, que pueden llegar en forma de chubasco durante las horas centrales del día. Aunque la mala noticia vuelve a ser la visibilidad para las labores de extinción ya que predicen calima en medianías y cumbres.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado después de visitar el incendio que Seprona y Guardia Civil están trabajando "desde el minuto uno" para conocer las causas del fuego que abarca unos 62 kilómetros de perímetro.

Pero, mientras tanto, la propia Guardia Civil ha informado de que tres individuos se enfrentarán a importantes sanciones debido a su infracción al traspasar los límites establecidos con el propósito de acceder a una vivienda en el área de Las Lagunetas, en el municipio de El Rosario

