Cuál es el origen del término OK, la palabra más usada del mundo

Una búsqueda en el diccionario de la Real Academia Española da como resultado varias alternativas, pero no la reconoce como vocablo en español. El término OK, sin embargo, es universal. Se utiliza prácticamente en todo el globo y es reconocido su significado como afirmación o pregunta para dar el visto bueno.

La combinación de dos letras sencillas -dichas como ok, oká, okay y okey- se expresa por todos los rincones. La RAE sí que aprueba su uso y, debido a que es un deletreo, indica a escribirlo en mayúsculas. Además, el organismo ofrece alternativas "preferibles" como "bueno", "de acuerdo" o "vale".

Para confirmar o terminar una duda, OK es indispensable en el tecleo del móvil o en una conversación cualquiera. Su origen, además, tiene un hecho concreto, aunque hay varias teorías que la intentan explicar. La idea más extendida, aunque para muchos no es más que un mito, es que nació durante la guerra de Secesión o Guerra Civil Americana, que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1861 y 1865.

Consultas de la semana | ¿Se puede usar «ok» en español?



Otros lo atrasan hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando en las trincheras se colgaba un cartel en el que se leía '0K', con el número cero indicando zero killed o "cero muertos" para comunicar las bajas que había causado la lucha. En realidad, según anotan en el diario El Mundo, la primera documentación hallada con la palabra OK es en el diario manuscrito de William Richardson, quien relató su viaje desde Boston a Nueva Orleans en 1815.

Justo había terminado la batalla de Nueva Orleans, la mayor contienda de la guerra anglo-estadounidense. En una de sus páginas, Richardson escribió: Arrived at Princeton, a handsome little village, 15 miles from N Brunswick, ok & at Trenton, where we dined at 1 P.M. Ese okey, sin embargo, no se puede considerar el punto de partida del término.

Más tarde, siguiendo a este periódico, se imprimó la palabra en 1839. Lo hizo en las páginas del Boston Morning Post. Pero lo hacía en un apartado satírico con el significado de "oll korrect" en vez de all correct, (todo bien). Un error ortográfico que pudo escribirse a propósito por la jerga moderna de la época. El autor fue Charles Gordon Greene, editor del diario, y la broma fue todo un éxito.

La aparición de este OK en el Boston Morning Post quizás no fue una invención sino que era una de las muchas palabras que surgieron de un juego que desde 1830 se puso de moda entre los jóvenes intelectuales. Consistía en escribir mal las palabras y abreviarlas para luego usarlas en sus conversaciones. Parecido al LOL o el OMG de hoy: también se vieron deformaciones del lenguaje como "OW" [oll wright en lugar de all right, todo bien] o "KG" [know go, no go, no ir].

Juegos lingüísticos

Según ha comentado Elly van Gelderen, profesora de inglés en la Universidad Estatal de Arizona, en la web Quartz, OK tiene 180 años de historia y está relacionada con esas modificaciones lúdicas que hacían en la época. La lingüista sostiene que entre los académicos no hay una única explicación, pero defiende que "era una forma de jugar con el lenguaje", indicaba Elly van Gelderen.

De este modo, OK derivaría del mencionado oll korrect, aunque hay quien dice que viene de Old Kinderhook, un apodo para Martin Van Buren, expresidente de los Estados Unidos. Incluso hay quien dice que proviene de Choctaw, un idioma nativo americano. Elly van Gelderen sostiene en el portal que "OK es muy versátil. Se puede usar como sustantivo, verbo, adjetivo, conjunción o interjección. También compitió, con el tiempo, con "bien" y "bien", palabras y frases que tienen significados idénticos".

El Oxford English Dictionary, que es el manual por excelencia que recopila los términos de la lengua inglesa, indica que el uso más temprano se remonta a 1839, y que, por aquel entonces, significaba que las cosas están bien o bien.

