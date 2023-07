Día de los Abuelos: los mejores planes para celebrar y las frases para felicitarles

España es el tercer país de la Unión Europea con más población envejecida. En 2050, las personas mayores formarán parte de un 30% de la población, según apunta un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los abuelos son una parte fundamental en la vida de las personas que han tenido la oportunidad de crecer con esta figura. Este 26 de julio es el día en el que se conmemora a las personas mayores que, en muchas ocasiones, han ejercido de cuidadores de sus nietos.

La sabiduría y la experiencia permite a los abuelos dar consejos acerca de las etapas que viven sus nietos. Así, componen una enseñanza esencial a quienes les rodean y son capaces de transmitir valores como la unidad familiar.

¿Cuál es el origen del Día de los Abuelos?

La conmemoración de este papel en un solo día no llega a ser suficiente para agradecer la labor que ejercen los abuelos en sus familias. Un papel que se ha convertido en imprescindible para gran parte de la sociedad que se hace cargo del cuidado de los más pequeños.

En España, se conmemora a los abuelos cada 26 de julio desde el año 1985. Su origen es religioso, ya que este miércoles también se recuerda a Santa Ana y San Joaquín, que se consideran los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús Nazaret.

Esta celebración no solo tiene lugar en España, también se festeja en Portugal y en los países de América del Sur. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la fecha para conmemorar a los abuelos en el 1 de octubre. No obstante, no tiene el mismo significado que en España, ya que la ONU dedica este día a todas las personas de la tercera edad.

Mientras tanto, Italia lo celebra el 2 de octubre, Alemania hace coincidir este festejo con el segundo domingo de octubre, Estados Unidos y Canadá conmemoran a los abuelos el primer domingo de septiembre y el 28 de agosto se celebra en México.

Estos son los mejores planes para celebrar el 26 de julio

Las nuevas generaciones suelen estar pendientes del teléfono móvil constantemente, mientras que los abuelos tienen otra cultura que les permite disfrutar de actividades más tradicionales sin la necesidad de incluir las nuevas tecnologías.

Una de las ventajas de los abuelos es que con ellos se puede disfrutar de una gran comida. De sobra son conocidas las recetas de cualquier abuela que haya hecho un plato exquisito a alguno de sus nietos. Por ello, uno de los mejores planes para aprovechar este 26 de julio es cocinar alguno de los platos típicos que mejor saben hacer.

Unos abuelos con su nieta cocinando.

Otra de las actividades que pueden realizar abuelos y nietos es jugar a los bolos, a la peonza o hacer puzles. Sin duda, se trata de los juegos populares que han ido avanzando generación tras generación. Además, se puede aprovechar para trabajar la imaginación, las habilidades y disfrutar del buen tiempo.

Además de los juegos en familia, otra de las opciones para celebrar este día es recordar las fotografías familiares, viendo los álbumes de fotos o, incluso, creando nuevos. Si se tiene un jardín cerca, también se puede aprovechar para plantar flores, dar un paseo o aprender más sobre conocimientos ancestrales. El parchís, el Monopoly, el Catán y otros juegos de mesa también son muy útiles para aprovechar este día en familia.

Las frases más populares para felicitar a los abuelos

Tener un detalle con los abuelos este 26 de julio es un gesto que tiene que ser con admiración y cariño. "Cada vez que pienso en la persona que más me ha inspirado en el mundo, pienso en mi abuelo" o "Gracias abuelos por ser el mejor ejemplo de amor, por demostrarnos que no hay barreras para amar, por enseñarnos el camino de la vida", son algunas de las frases que se pueden dedicar este miércoles a los abuelos.

"Madre dos veces. Dos veces el afecto. Dos veces amor. Mamá lo hizo por mí y tú lo hiciste por ella también. ¡Feliz día, abuela!", "Las mejores madres se convierten en superabuelas y tú eres la mejor prueba de ello. ¡Feliz día!", también son otra de las frases más recurrentes para festejar el Día de los Abuelos.

Sin embargo, si se trata de una persona que ya no está, se puede acordar de esta forma: "Los abuelos nunca mueren, solo se vuelven invisibles. Siguen contigo, solo debes escucharles con el corazón. ¡Feliz día!" o "Abuela, ¿Sería mucho pedirte que bajaras del cielo y me abrazaras? Te echo de menos, segunda madre".

"Cada generación se rebela contra sus padres... ¡y se hace amiga de sus abuelos!" y "Los abuelos son un paraíso seguro del que uno nunca quiere salir", son otras formas para felicitar a los abuelos.

