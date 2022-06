Eficiencia en tiempos post pandemia: los consejos de Chema Alonso para un nuevo entorno laboral

Empatía, felicidad, conexión con los compañeros… puede que, en esta época en la que se aboga por alcanzar la máxima eficiencia en la productividad de las empresas a través de un enfoque tecnológico, la alusión a los aspectos más subjetivos y, en definitiva, a los estados de ánimo, pueda resultar accesoria. Pero nada más lejos de la realidad, según Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, para quien el bienestar del trabajador es tan importante como la tecnología y la apuesta por modelos organizativos más ágiles.

"Un trabajador es muy productivo porque un trabajador es muy feliz, así que, si tienes trabajadores muy felices, probablemente tendrás trabajadores mucho más productivos", sentencia Alonso, quien añade otra imagen para mostrar hasta qué punto es importante virar la dinámica en muchas compañías: "Al final se trata de clavar clavos", explica, "si un trabajador clava más clavos en cuatro horas es preferible a uno que clava menos en diez horas".

La clave para ello es, a juicio del Chief Digital Officer de Telefónica, dotar a los empleados de un entorno en el que se prime la flexibilidad, que le permita conciliar fuera de la oficina pero al tiempo que, dentro, pueda sentirse más motivado y dedicar su jornada laboral a alcanzar una mayor eficiencia. Por eso, relata Alonso, los nuevos modelos que se han ido implantando en las empresas a raíz de la pandemia, con el teletrabajo como la principal característica, han llegado para quedarse en muchas compañías.

Mejores prácticas en el nuevo entorno laboral según Chema Alonso

Y, sin embargo, como cuenta el miembro del comité ejecutivo de Telefónica, aunque la emergencia sanitaria ha puesto de relieve estos cambios, en realidad esta nueva cultura empresarial ya se aplicaba con notable éxito en el sector tecnológico, principalmente.

"No puedes tener las mismas reglas para todos"

Ahora bien, dado que no todos los sectores pueden asimilar estas mecánicas al 100%, ¿dónde está la clave, a juicio del reconocido hacker, para que se pueda establecer un ecosistema laboral más gratificante? "No puedes tener las mismas reglas para todos porque no todos somos iguales", cuenta, pero es preciso "facilitar las conexiones personales, el respeto y la empatía entre todos los empleados […] sin dejar que el ego u otros factores interfieran". Y añade la necesidad de buscar "una comunicación fluida y directa".

En este sentido, Chema Alonso apunta hacia la extrema profusión de reuniones que abunda en muchas empresas, lo que denomina con ironía como "reunionitis". Aunque Alonso dice "odiar" las reuniones, literalmente, reconoce que, como algunas son inevitables, su propuesta en este ámbito es que sean más concretas, más directas y solo cuando –de verdad- resulten imprescindibles: si pueden evitarse "mediante una llamada o un mail", mejor que mejor. La meta es que el trabajador pueda concentrarse en sus tareas de verdad.

Además de este consejo, Alonso redunda en varios aspectos que influyen en la tan pretendida felicidad del trabajador: contar con un horario flexible en base no tanto a las necesidades personales como a la consecución de objetivos. Es decir, el Chief Digital Officer de Telefónica insta a las empresas a que se prioricen las metas y no el cumplimiento de una cierta cantidad de horas. Este mecanismo que destaca Alonso va encaminado a profundizar en la eficiencia y, de paso, beneficiar al empleado en su vida personal.

Desarrollo personal

Todo este paradigma que define los nuevos modelos laborales también empujan al empleado a otro aspecto: la promoción personal. Establecer las condiciones más óptimas para su desempeño diario pone en sus manos herramientas para destacar y desarrollarse profesionalmente y, por ende, aspirar a mejores oportunidades. Lo importante actualmente no es centrarse en la perfección sino en mejorar cada día y adaptarse a los cambios.

La versatilidad es uno de los factores más atractivos para las empresas. Por eso dentro de esta capacidad de adaptación que se demanda hay algunas pautas que es preciso cultivar para alcanzar la excelencia. Una de las más obvias es la apuesta por la tecnología. Es algo básico y aunque muchas compañías tienen el potencial para introducir las últimas novedades, el trabajador también debe hacer un esfuerzo para estar al día y aprender para optimizar su uso.

Muy relacionado con todo este ecosistema se halla la gestión del tiempo, más aún si tomamos el trabajo híbrido como una constante en el panorama laboral actual. Estar concentrado en el trabajo, respetar los horarios que uno se marque y discriminar entre las tareas más o menos prioritarias es clave para alcanzar los mejores resultados.

La tecnología, una vez más, puede resultar una aliada aquí también gracias al uso de herramientas como Google Calendar o Trello, entre otras, que ayudan a ser más organizados y a promover el trabajo en equipo. Estar conectado con los compañeros resulta trascendental y, por eso, actualmente también se han popularizado conceptos como la holocracia -un modelo de trabajo en el que nadie tiene un cargo superior al de sus compañeros- o el smart working, mediante el que se empodera al empleado dándole más responsabilidad, lo que también le genera un mayor compromiso.

Mejor Conectados: la importancia del ejemplo

Son, en definitiva, consejos y orientaciones que nacen de la inspiración y el bagaje de figuras como las de Chema Alonso, personalidades que aglutinan experiencia y talento para ofrecer un ejemplo de vida y superación que puede ayudar a los demás. Eso es, precisamente, lo que pretende Mejor Conectados, la plataforma de contenidos de Telefónica en la que, además de Alonso, diferentes personalidades de todos los ámbitos ofrecen sus testimonios acerca de la importancia de estar conectados para hacer "cosas increíbles".

Ferran Adrià, Teresa perales, Javier Gómez Noya, Nacho Azofra o el emprendedor Javier Perea y el violinista Kamran son algunas de estas personalidades que ponen en valor la meta de Mejor Conectados, como ensalza el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete: "Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas". "En Telefónica creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo", añade.

"Inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles" son algunas de las pretensiones de Mejor Conectados. Por eso, la web ofrece, bajo el epígrafe ‘Inspírate’, historias de estas personalidades. Además, en ‘Aprende’ también se pueden hallar "clases magistrales" de otras personas que han destacado en sus profesionales, como Pablo Laso, Perico Delgado, Toni Nadal, Iñaki Gabiondo o Amaya Valdemoro, entre otros, que ofrecen consejos y reflexiones sobre la vida que todos podemos aplicar en nuestro día a día.

