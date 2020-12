36 de 39

Guitarrista y pianista fundador de la banda de hard rock Van Halen, falleció el 6 de octubre a los 65 años.

Luchador contra el cáncer durante más de una década, fue conocido como uno de los mejores guitarristas del mundo, destacando su técnica del tapping. Destacan su solo de guitarra en Eruption o temas como Jump, Runnin with the Devil, Unchained, Hot for Teacher o Panama.

Leer más.