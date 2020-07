Muere Paco Frutos a los 80 años, el último líder españolista del PCE

C. F.

El que fuera exsecretario general del PCE entre 1998 y 2009, Paco Frutos, ha fallecido a los 80 años de edad. La causa ha sido un cáncer, según han confirmado a Efe fuentes de la formación política.

Frutos, retirado de la primera línea de la política desde hace años, volvió a implicarse en la misma durante las manifestaciones en Cataluña de finales de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La intervención de Frutos, fue una de las más llamativas en la manifestación convocada el 29 de octubre de aquel año por Sociedad Civil Catalana en Barcelona.

Tenemos la triste noticia de que ha muerto Paco Frutos, secretario general de @elpce entre 1998 y 2009 después de largos años de militancia y compromiso durante el Franquismo y en democracia. Mandamos un abrazo fuerte a su familia y amigos. Descanse en paz✊ pic.twitter.com/vugztGyjEe — PCE Valladolid (@pcevalladolid) July 26, 2020

En un discurso a ratos en catalán a ratos en castellano, Frutos aseguró que hablaba "en nombre de la convivencia y del respeto a todos", criticando duramente a la izquierda que "le baila el agua a los independentistas".

"Esta izquierda cómplice, que dice que no es nacionalista pero les baila el agua, ¿dónde está? ¿Qué hace que no está aquí?", aseguraba en clara referencia a la postura de Unidos Podemos entonces. Porque, según explicó, él estaba ahí "en nombre de la izquierda no nacionalista, suponiendo que exista una izquierda nacionalista, permitidme la ironía".

Relevo de Anguita



Tras la retirada del histórico líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, Frutos lo reveló en la dirección de la formación comunista en 1998.

Férreo defensor de los trabajadores y del socialismo, su acercamiento al PSOE antes de las elecciones del año 2000 fue la clave del grave descalabro electoral de IU, que perdió la mitad de su electorado y 13 diputados. En esos comicios, el PP de José María Aznar llegó a su segundo mandato consecutivo al frente del Gobierno.

Ese mismo año, en la VI Asamblea Federal de IU, fue elegido como Coordinador General de la coalición Gaspar Llamazares (que había obtenido acta de diputado por Asturias en las elecciones generales) por un estrecho margen, aunando los votos de diversas corrientes de IU críticas con la dirección saliente.

Frutos nació en Calella (Barcelona) el 25 de enero de 1939, en el seno de familia campesina. Trabajó en el campo hasta los 25 años, después como obrero metalúrgico, auxiliar de laboratorio o estampados textiles. Entré en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) en el año 1963. Fue miembro del Comité Central del PSUC y secretario General del mismo en 1981-82.