'In Memorian': envié el último adiós en Navidad a familiares y amigos fallecidos por Covid-19

El 17 de abril, apenas un mes después de comenzase el confinamiento en España y en pleno primer pico de fallecidos por la Covid-19, EL ESPAÑOL lanzó el Memorial del Coronavirus, un espacio en el que aunar el aplauso a nuestros héroes, los datos de la pandemia y, por supuesto, el homenaje a quienes han perdido la vida por esta enfermedad. Nacía así In memoriam, que hoy volvemos a poner a disposición de todos nuestros lectores en unas fechas tan señaladas como son las fiestas de Navidad.

Creamos un espacio gratuito donde rendir tributo a familiares y amigos. Así, durante toda la primera ola, nuestro periódico publicó distintas cartas y despedidas muy emotivas de personas que perdieron a sus seres queridos sin poder despedirse de ellos. Pequeños textos cargados de sentimiento para decir adiós a nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, tías, hermanos... La forma de poner nombre y rostro a las cifras.

Nuestro In memoriam pretendía que los familiares de las víctimas del coronavirus que no pudieron darles un último abrazo, pudieran a través de la red enviarles un último mensaje de despedida en el que resaltar sus valores y rememorar alguna anécdota. Aquello que les dictase el corazón.

Llegaron cartas preciosas, como las que escribieron Lucía Camacho y Ángela y Ana Izquierdo a sus abuelas, o como la que le dedicó Carolina Mata a su padre Jaime. Todas están llenas de emoción y un dolor acrecentado por las circunstancias: las marchas repentinas y la ausencia de un adiós físico.

La segunda ola que nos ha sobrevenido después del verano ha cambiado las circunstancias, pero no el dolor y la pena. Ahora sí podemos despedirnos de los nuestros. Aunque no podemos abrazarnos sí tenemos la opción de acompañar a nuestros familiares y amigos en el último adiós, lo que no quita nuestra necesidad de narrar nuestras anécdotas y recordarlos tal como eran para que la pandemia no se lleve también lo mejor de ellos. Quiénes fueron.

Puedes participar en el In memoriam enviando tu carta, una fotografía y los datos de la persona fallecida al correo electrónico homenaje@elespanol.com o rellenando los datos a través de este formulario: