Estas son las fechas límites para pasar la ITV caducada en estado de alarma: evita multas de 200 euros

Si su ITV ha caducado, posiblemente, en los últimos días, habrá recibido un mensaje a su móvil con el siguiente texto: "Según nuestros datos, la ITV de su vehículo (matrícula) ha caducado o está a punto de hacerlo. Pide cita en (página web). Por tu seguridad no esperes al fin de la prórroga. Uso obligatorio de mascarilla". Es decir, desde la Inspección Técnica de Vehículos ya han empezado a avisar a aquellos conductores que necesitan revisar su coche.

Pero, ¿cuándo tengo que hacerlo? ¿Hay fecha máxima? Esta pregunta, pertinente, ya tiene respuesta. El Gobierno ha anunciado el fin del estado de alarma el próximo 21 de junio y, por lo tanto, todos aquellos vehículos que tenían que haber pasado la ITV durante la prórroga, tendrán que hacerlo a partir de ahora para evitar multas de 200 euros.

¿Y cómo calculo la fecha? Las instrucciones del Gobierno, durante este tiempo, han sido claras, estableciendo que había que sumar los 30 días de la prórroga inicial concedida por el Ejecutivo más los 15 días naturales adicionales por cada semana transcurrida desde el 14 de marzo, cuando se puso en marcha el estado de alarma. Con la fecha del 21 de junio como referencia, según publica La Vanguardia, el calendario que queda es el siguiente:

ITV caducada Fecha límite para pasarla Del 14 al 20 de marzo 4 de agosto de 2020 Del 21 al 27 de marzo 19 de agosto de 2020 Del 28 de marzo al 3 de abril 3 de septiembre de 2020 Del 4 al 10 de abril 18 de septiembre de 2020 Del 11 al 17 de abril 3 de octubre de 2020 Del 18 al 24 de abril 18 de octubre de 2020 Del 25 de abril al 1 de mayo 2 de noviembre de 2020 Del 2 al 8 de mayo 17 de noviembre de 2020 Del 9 al 15 de mayo 2 de diciembre de 2020 Del 16 al 22 de mayo 17 de diciembre de 2020 Del 23 al 29 de mayo 2 de enero de 2021 Del 30 de mayo al 5 de junio 16 de enero de 2021 Del 6 al 12 de junio 31 de enero de 2021 Del 13 al 19 de junio 15 de febrero de 2021 20 de junio 2 de marzo de 2021

No obstante, estos son los plazos máximos para poder pasar la ITV, pero no los recomendables. Lo ideal es, a partir del 21 de junio, pedir cita previa en una ITV de confianza y seguir los protocolos de seguridad, sanidad e higiene establecidos por las autoridades competentes. Acudiendo, siempre, con mascarilla al box donde vayamos a pasar la revisión al coche.

Eso sí, pasar la ITV el último día de la fecha límite no implica retrasar la siguiente inspección. Si usted, pongamos, tenía que pasar la revisión el 21 de marzo de 2020, tendrá que pasarla en esa misma fecha en 2021, algo que ha sido criticado duramente por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Se puede dar el caso, por tanto, de que usted, en menos de un año pase la ITV dos veces en muy poco tiempo.

El tiempo también empieza a correr para aquellos vehículos que suspendieron la ITV. Para ellos, el plazo de dos meses empieza a contar de nuevo el próximo 1 de junio.

Los vehículos con la revisión caducada no podrán ser multados mientras dure la prórroga concedida por el Gobierno. Siempre, obviamente, que tengan un motivo justificado. De no ser sí, podrían ser multados con 200 euros -misma cantidad que con la ITV desfavorable. Por otro lado, si se hace con la ITV desfavorable, la sanción equivale a 500 euros y el seguro, a su vez, no se hace responsable en caso de accidente.