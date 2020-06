"No tocar las tetas a la camarera sin desinfectar las manos": la polémica en un bar de Gijón

El mensaje, en fin, lo dice todo por sí solo: “No tocar las tetas a la camarera sin desinfectarse las manos”. Sin embargo, los propietarios del Bar Saurom, en Gijón, no parecieron entenderlo de igual manera. Creyeron que podría ser algo gracioso, jocoso o, simplemente, digno de gracia en pleno coronavirus. Pero diversos colectivos se les han echado encima criticando el anuncio del establecimiento como “machista”.

La asociación Mujeres Jóvenes Asturianas también ha tenido palabras de repulsa para el mensaje. “Quizá sea porque existe un riesgo real de que vuestra clientela le toque las tetas a la camarera con las manos infectadas de Covid-19, en cuyo caso no sólo tendríais que reforzar las medidas de seguridad, sino que deberíais también revisar a qué clase de personas dejáis entrar en vuestro bar”, han comentado en Facebook.

Pero, también, han precisado. “Puede también que sea por hacer la gracia, pero en ese caso lo que deberíais hacer es revisar vuestro sentido del humor, porque gracia no nos hace ninguna”, han añadido, criticando un mensaje que, a todas luces, pierde su gracia por el cariz machista que implica.

Pero no terminan ahí en sus peticiones y criticas. “Legitimar y blanquear la violencia y el acoso sexual en forma de chistes dice muy poco de vosotros, un local de ocio nocturno al que mayoritariamente acuden jóvenes (algunos, menores de edad, pero eso ya es cosa nuestra…). No entendemos muy bien a qué debemos esperar para que este tipo de “chistes” desaparezca. ¿A qué la camarera sea realmente acosada? Quizás para entonces sea tarde. Desde luego, vosotros no os haréis responsables de eso”, finiquitan.

Unas criticas a las que ha respondido el bar Saurom retirando el mensaje y pidiendo disculpas por el “error machista”. Precisando, a su vez, que se trataba de “una broma interna” que no tenía la intención de ofender a nadie.