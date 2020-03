“Madrid nos roba las mascarillas”: el bulo de Whatsapp entre andaluces que anima a la desunión

Va corriendo como la pólvora, saltando de teléfono en teléfono. Un audio largo, pero con un objetivo claro: enfrentar unos ciudadanos con otros. En esta ocasión no se trata de clase o género. Ahora, en plena crisis sanitaria por el covid-19 y el estado de alerta decretado para tratar de parar la expansión del coronavirus , la desunión se pretende llevar a cabo por territorios. Comunidades autónomas, unas frente a las otras.

El detonante, cómo no, unas mascarillas. Las 150.000 unidades producidas por la empresa de Alcalá la Real (Jaén) Diseños NT se han convertido en la punta de lanza de una guerra entre Andalucía y el Gobierno central en el que diversos audios tratan de apuntalar la idea -falsa- de que el Ministerio de Sanidad pretende "que mueran más andaluces para salvar a los de Madrid".

"Nos roban nuestras mascarillas", aduce la voz del viral que está asolando los teléfonos a lo largo y ancho de la comunidad. Todo parte de un hecho real: la requisa, Guardia Civil mediante, el pasado domingo del stock de este tipo de protección que contaba la empresa jiennense. La intervención del material se produjo tras una orden de la Inspección de Sanidad y en virtud del decreto de estado de alarma, por la situación crítica que viven los centros sanitarios madrileños.

Mascarillas en Jaén

Así, y tal y como confirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa en rueda de prensa, se centraliza la distribución y se atiende a todos los territorios según necesidad. En este caso, la fábrica en cuestión es el principal proveedor de mascarillas de la Junta de Andalucía y mantenía un suministro regular de aproximadamente 200.000 unidades por semana.

Lo cierto es que la Consejería de Salud andaluza sí que reenvió una carta a Illa en la que insta al ministro a la devolución de este material debido a “la situación de absoluta precariedad" en la que se encuentra el sistema público andaluz por la crisis del coronavirus.

“A pesar de una gestión de compra con previsión adecuada a nuestra proyección de consumo ante la actual contigencia, su adecuada distribución y administración de 'stocks', en este momento apenas tenemos existencias para el resto de semana y comenzamos a sufrir las consecuencias de dicha escasez, por lo que tanto la seguridad de los pacientes como de los profesionales se está poniendo en riesgo", alegaba el consejero Aguirre, titular de Salud andaluz.

El audio

Esta es la transcripción del audio, cuyo contenido es falso.

Buenas noches Jorge. Mira, te cuento. Esto me lo ha pasado una compañera esta noche en Carlos Haya [sobrenombre del Hospital Regional de Málaga]. Te cuento lo que ha pasado: nuestro suministro de mascarillas está aquí en Andalucía, para el SAS, lo tenemos en la comunidad. Es Jaén y otro más. Pero, sobre todo, Jaén. ¿Qué ha pasado? Que el ministro de Sanidad es muy listillo y ha ido a ver a dónde podía robar mascarillas. ¿Y qué ha hecho? Pues que directamente ha ido a los andaluces. Y ha venido a nuestro proveedor. ¿Cuál es nuestro proveedor? Jaén.

Jaén es el principal. Ha cogido las mascarillas, que ya estaban todas preparadas para distribuirse los lunes, que es cuando empieza, a lo largo de la semana. Porque un domingo no se distribuye, pero un domingo sí está toda la mercancía preparada en la fábrica. Porque sale el lunes. Entonces, ¿qué hicieron?

¿Qué hicieron los hijos de p***? Pues, Jorge, que antes de ayer, salió en el telediario "se han encontrado 150mil mascarillas en Jaén". ¿Un domingo? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Y tú te encuentras así como así un domingo en Jaén? Jolín, mira que España es grande, ¿eh¿. Pero qué casualidad. No era casualidad.

Era que habían venido directamente, a cosa hecha, adrede, a por nuestras mascarillas. ¿Qué ha pasado? Que se las han llevado. Estaban todas preparadas, se las han llevado y el lunes, que tenían que repartirse y distribuirse para toda Andalucía, sobre todo la mayor cantidad para Málaga, que es la que tiene el mayor número de casos y luego Sevilla, pues nos han dejado sin mascarillas.

No veas la que se ha liado aquí. No veas. Porque nos han dejado a los andaluces sin nuestros pedidos y sin nuestras mascarillas. Pero es más: ¿sabes qué más ha hecho el ministro de Sanidad, el sinvergüenza? A partir de ahora, nuestras fábricas que están en Andalucía, las ha confiscado. Y que los pedidos que teníamos hechos, que también se los lleva. Entonces, ¿qué ha hecho? Aquí, nuestro consejero de Sanidad, de nuestra comunidad, ha hecho un escrito y le ha dicho al ministro que es un sinvergüenza. Has venido a robarnos y ya no sólo nos robas puntual, no. Encima a partir de ahora dices que nuestras fábricas te van a distribuir a ti.

¿Y nuestros profesionales y nuestros pacientes? Ahora qué pasa, ¿que trabajamos a pelo sin mascarillas? Tú estás poniendo la salud nuestra y de nuestros profesionales en peligro. Que aquí no tenemos nada. Que no nos queda para llegar a final de semana. ¿Cómo nos puedes hacer esto, quitarnos los pedidos, las cosas y robarnos? Entonces ha mandado una carta al ministro de Sanidad y el sinvergüenza no le ha respondido.

Queremos que todos los andaluces vean la clase de sinvergüenza que tenemos y cómo le importa que los andaluces mueran, tanto los profesionales como la gente. Osea, quieren que aquí haya más muertos para salvar a los de Madrid. Y eso no puede ser, tío. Eso no puede ser. Vistes una cama y para vestir otra, ¿desvestirla? No. No puede ser. Cada comunidad que asuma sus responsabilidades y sus consecuencias.

Mira cómo no ha ido a Cataluña a robarles las mascarillas a ellos. Han venido aquí, a Andalucía. Y ya no es que las roba, es que se las lleva todas. A partir de ahora, todas. Así que por favor te ruego que lo difundas. Por favor, pásalo. Porque esto es algo muy serio. Porque aquí van a morir muchas personas por culpa de esto que están haciendo. Esto tiene que salir a la luz y esto los andaluces tienen que saberlo