Rebeca, la joven que se descolgó por una ventana huyendo de su novio, muestra las graves heridas

Rebeca, una joven de Basauri (Vizcaya), tuvo que descolgarse de la ventana de su casa ante los fuertes ataques de su pareja. El hombre trató de asfixiarla y le propinó diversos golpes, de los que las imágenes dan constancia. La víctima ya ha interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza, que está llevando a cabo la investigación.

La agresión se produjo en la madrugada del pasado lunes 30 de septiembre, en la vivienda de la pareja, situada en el barrio de Basozelai. Tras una discusión, el hombre comenzó a golpear a Rebeca y le propinó varios puñetazos en la cara a la mujer y después le agarró con fuerza el cuello, impidiéndole casi respirar. La joven pudo escapar por la ventana, deslizándose por ella.

Los vecinos avisaron a la Ertzaintza y la protegieron hasta que llegaron los agentes. El hombre, de 30 años y con antecedentes, fue detenido y ella, trasladada al Hospital de Cruces. Como se puede ver en las imágenes, Rebeca tiene la cara totalmente desfigurada debido a los fuertes golpes. "Puñetazos, agarrones, me tiraba del pelo y me estampaba contra la pared, contra todos lados", afirma la joven, visiblemente afectada. Además, también muestra signos de asfixia en el cuello.

Rebeca, la joven que fue agredida por su pareja.

"Cogí la ventana, me enganché a los barrotes y me tiraba para delante, pero él me cogía de las piernas, mientras los vecinos me socorrían", explica Rebeca. "Yo pensaba que me iba a morir, que no tenía fuerzas para sacármelo de encima", añade la joven. El hombre se ha defendido de las acusaciones de su pareja, a través de las redes sociales, donde se muestra arrepentido y afirma que lo hizo en "defensa propia", después de que ella le clavara un cuchillo.