Gran explosión en una central hidroeléctrica en Tarragona: 4 trabajadores en estado grave

Al menos cuatro personas han resultado heridas como consecuencia de una explosión sucedida en la central hidroeléctrica de Riba-Roja, en Tarragona, mientras trabajaban, al parecer, en unos trabajos de soldadura.

Cuatro ambulancias y dos helicópteros medicalizados han acudido al lugar, según informa el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

Según estas mismas fuentes, uno de los heridos se encuentra en estado crítico, dos en estado grave y un cuarto en estado menos grave. El SEM ha activado ambulancias y helicópteros para trasladar a los tres heridos más graves al Hospital de la Vall d'Hebrón. El cuarto afectado será trasladado a otro hospital de la región.

La catástrofe no ha provocado ningún incendio posterior y la estructura de la central no habría sufrido tampoco daños, según informa El Periódico. No hay constancia de que el accidente haya ocasionado cortes en el suministro.

