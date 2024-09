El plantón de Anne Hathaway a Pedro Sánchez en la ONU llena Internet de mofas y cachondeo

No cabe duda de que la entrega del premio 'He for She' por parte de la ONU a Pedro Sánchez está siendo uno de los temas más comentados en redes sociales en las últimas horas. Lamentablemente para el Presidente, la conversación no está orbitando en torno a la labor en el campo de la igualdad desempeñada por el líder socialista, sino por el plantón que le ha dado la actriz Anne Hathaway.

Y es que la protagonista de películas como 'El diablo viste de Prada' o 'Amor y otras drogas' era en un prinicpio la persona indicada para entregar a Sánchez el galardón. Sin embargo, un compromiso de última hora ha impedido a la celebrity estar presente en el acto, dejando así a nuestro presidente sin tan esperada imagen.

Ante tal imprevisto, las redes se han llenado de mofas y chanzas hacia el presidente. La situación la explicaba bien el usuario 'Toro Sentado' en su cuenta de X. "Pagamos 2,5 millones por un premio con la promesa de que Pedro se hará una foto con Anne Hathaway. El gobierno y el equipo de opinión sincronizada publicitan a bombo y platillo el evento planetario. Anne Hathaway se borra del premio porque ese día tiene una baby shower que le apetece más . El premio se lo acaba dando una que pasaba por ahí. Y no han conseguido ni media rebaja de los 2,5 millones. Le han colado el timo de la estampita en toda la cara", resumía el tuitero.

Pagamos 2,5 millones por un premio con la promesa de que Pedro se hará una foto con Anne Hathaway ➡️ El gobierno y el equipo de opinión sincronizada publicitan a bombo y platillo el evento planetario ➡️ Anne Hathaway se borra del premio porque ese día tiene una baby shower que le… pic.twitter.com/ZnvoZmJrih — Toro Sentado (@ToroenReposo) September 25, 2024

Lo cierto es que, a falta de Hathaway, la persona encargada de entregar el premio a Sánchez ha sido Jaya Dukureh, embajadora de ONU Mujeres para África y activista reconocida por su trabajo en contra de la ablación y el matrimonio infantil. A pesar de sus innegables méritos, el cambio de última hora ha sido interpretado para muchos como una derrota de nuestro Presidente.

Y es que nos hemos quedado con las ganas de presenciar la imagen de Sánchez recibiendo el galardón de manos de Hathaway. La actriz ha alegado motivos familiares inesperados para justificar su ausencia de última hora.

Lo que les faltaría es que Pablo Motos traiga a Anne Hathaway al Hormiguero. https://t.co/kOdbgm3JNS — Paco González 🇪🇸🇪🇺🇮🇱🇨🇺🇺🇦🇻🇪🇺🇸 (@Paco_Glez_) September 25, 2024

Imagina irte hasta Nueva York para hacerte una foto con Anne Hathaway y te reciba su peluquera.pic.twitter.com/odJkLbWy9r — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 25, 2024

Pero que vergüenza más bochornosa, me reiría si no fuera porque nos han robado 2,5 millones a todos los españoles 🤬 — Atrevete a ser libre 🐍 (@LibreAtrevete) September 25, 2024

- Pero de verdad eres ella?

- Sí mi amor, soy Anne Hathaway, tu hazme el Bizum y yo te mando fotos pic.twitter.com/LqYWcLkogQ — DocHollyday7 (@DHollyday7) September 25, 2024

Como no podía ser de otra manera, ha faltado tiempo para que aquellos usuarios más críticos con Sánchez compartiesen sus memes y comentarios analizando lo sucedido. "Pero que vergüenza más bochornosa, me reiría si no fuera porque nos han robado 2,5 millones a todos los españoles", podíamos leer en los comentarios. "Lo que les faltaría es que Pablo Motos traiga a Anne Hathaway al Hormiguero", ironizaba otro.