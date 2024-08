La peor experiencia de un tiktoker en un restaurante pijo: 'destroza' a sus comensales

El verano es la época perfecta para viajar y hacer planes nuevos. Quizá uno de los más recurrentes en estas fechas sea el de descubrir nuevos restaurantes que durante el resto del año no tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero ojo, no es oro todo lo que reluce, hay que tener cuidado con las recomendaciones y con las reseñas de Internet.

Algo parecido le ha parecido al influencer Diego Varjak, que ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo relatando su experiencia en uno de los restaurantes más exclusivos de Marbella, La Milla, y del que no ha salido especialmente contento.

"Hoy hemos venido a dejarnos todos nuestros dineros a Marbella. Hemos comido en La Milla, cumbre del postureo y de lo caro. Ya viendo la carta nos empezamos a percatar de que era un poco carete, cuando vi que te cobraban 8 euros por un side de patatas o 7,50 por una unidad de navaja", comienza diciendo en su exitoso vídeo.

De este modo, el joven tiktoker nos enseña toda la comida que fueron pidiendo durante su visita en el valorado restaurante. Así pues, vemos como se suceden platos de pan de tomate, pan de semillas, navajas, sardinas, espetos o unas sorprendentes tortas de tartar de gamba con un poco de limón y otras de atún con chocolate blanco, una mezcla que, en palabras del propio Diego, "estaba muy rica".

Sin embargo, hay un plato que no logró convencer a nuestro protagonista ni a sus dos amigas, y que califica directamente de "postureo". Se trata de unos huevos rotos con patata carabinero, al que se le puede añadir un poco de caviar por 10 euros más. Dado que el plato en sí ya cuesta 28 euros, la opción de añadirle caviar y pagar en total casi 40 euros no acabó de convencer al tiktoker.

"A mi personalmente lo que me parecieron mal fueron las cantidades de ese plato, porque es una excusa que me están cobrando por dos patatas fritas que cuestan 30 euros. Ni siquiera me pareció que estaba tan bueno. Este plato es 100% postureo" se lamentaba Diego.

Aunque eso sí, después de los fallidos huevos rotos con patata llegó el mejor momento de la comida. Se trata del plato estrella de La Milla, un arroz con secreto y jamón ibérico que enamoró al creador de contenido. "Aparte de estar muy bueno, tenía un precio muy razonable, así que a este plato le doy un 10", afirmaba.

En total, la comida en este lujoso restaurante de Marbella salió a unos 70 euros por persona. Un homenaje justificado para Diego y sus amigas ya que, como el propio tiktoker afirma, "vida solo hay una".