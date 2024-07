No vuelvas a pedir así una cerveza en el bar, los camareros odian a este tipo de "cuñaos"

No vuelvas a pedir una cerveza así en un bar, los camareros lo odian

Seguro que tú también lo has hecho alguna vez. Confiésalo, a ti también te ha hecho gracia ponerte el traje de "cuñao" en un bar y pedir una cerveza de este modo. No es nada grave, no pasa nada por hacerlo alguna que otra vez, pero tienes que tener en cuenta un importante detalle. Los camareros lo odian.

Sí, nos referimos a la fórmula "ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero". ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? La frase forma parte del imaginario colectivo en materia hostelera desde tiempos inmemoriales. Forma parte del club de los clásicos, como "ponme la dolorosa", "¿de cuánto es la multa?, "ponme la inevitable", ¿qué hemos roto? o la más sutil y silenciosa firma en el aire estableciendo contacto visual con el camarero de turno.

Pues bien, a los camareros no les hacen gracia estas ocurrencias. Así lo ha confirmado el influencer Soy Camarero, muy presente en redes compartiendo contenido relacionado con la hostelería y autor del libro Soy Camarero, El cliente no siempre tiene la razón.

Cliente: Ponme otra cerveza que este vaso tiene un agujero. pic.twitter.com/UG4thUp27I — Soy Camarero (@soycamarero) September 19, 2023

Para este curioso influencer, la frase del agujero representa la máxima cota de "ranciedad" y de "gañanismo" que se puede alcanzar en cualquier bar. Así que ya sabes, la próxima vez que quieras hacerte el gracioso delante de tus amigos o de tus familiares al pedir una caña, piénsatelo dos veces antes de hacerlo. Aunque sólo sea por respeto a los camareros que os están atendiendo.

Los beneficios de la cerveza

Las cervezas, ademas de ser deliciosas y una gran opción para combatir el calor de estos días, pueden proporcionar varios beneficios si se consumen con moderación. Es importante recordar que esta bebida contiene antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y potasio. Además, debido a su alto contenido de agua, contribuyen a la hidratación y puede mejorar la digestión.

Y eso no es todo, por si lo anterior fuera poco, la cerveza posee propiedades relajantes que pueden disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Su consumo moderado también se vincula con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y osteoporosis. También es destacable su impacto social, ya que facilita la interacción y el disfrute en reuniones. Sin embargo, es crucial consumirla de manera responsable para evitar efectos negativos.

Así que ya sabes, recomendamos fervientemente consumir cervezas, especialmente estos calurosos días, pero siempre con moderación. Y por supuesto, tratando con respeto a los camareros y demás profesionales de la hostelería.