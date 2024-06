El infierno de una madrileña que vive rodeada de Airbnbs: "Hoy me han despertado a las 6"

Cada vez es más frecuente encontrarse en las redes sociales con quejas, hilos, vídeos o contenido de todo tipo denunciando la situación a la que se ha llegado en muchas ciudades de España con los pisos turísticos y Airbnbs. Ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia o Sevilla están cada vez más atestadas de este tipo de viviendas para lamento de sus vecinos.

Estos días circula por TikTok un vídeo de Mariona Lucas, una chica que reside en Madrid y cuya casa guarda una pequeña particularidad: es el único domicilio de todo el bloque que no se ofrece en la página de Airbnb. La joven cuenta su delirante día a día y lo que supone convivir en una piso así, atestado de pisos turísticos.

"Hoy me he despertado a las seis de la mañana porque han picado el timbre de mi casa dos veces. Llevo asi tres años". Así comienza Lucas su desgarrador testimonio, en el que relata todos los quebraderos de cabeza que lleva sufriendo desde que entró en la casa, y de los que responsabiliza directamente al dueño de todos los pisos turísticos, al que acusa de "hacerles la vida imposible".

"En mi edificio son todo airbnbs que lleva el mismo casero, que ha hecho que la convivencia sea inviable. Pero hemos aguantado como hemos podido. Hoy han llamado a las seis y media. He contestado y el guiri me ha dicho que en la página de airbnb les pedían que picaran a mi piso cuando no se les abría la puerta de abajo" continúa el relato.

Las quejas de esta tiktoker han sido refrendadas por multitud de usuarios de la red china, que han mostrado todo su apoyo a la joven y su repulsa hacia las prácticas de caseros como el de la mayoría de pisos de su edificio. El vídeo se ha vuelto tan viral que incluso ha sido compartido en otras redes, como en el caso de X, donde reacciones como las siguientes no se han hecho esperar:

Me acaba de salir este video de la situación que está viviendo esta chica con los Airbnb. Es de locos… 😣 (el video sigue abajo) pic.twitter.com/mkxGi7eDns — ig: lidia.vives 🐝 🇵🇸 (@lidiavivesphoto) June 12, 2024

A ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato. El día que se legisle/prohíban, ya nos bombardearán con historias de pobres ahorradores que han perdido su negocio, obviando a los grandes tenedores y empresas... — Chico Acevedo ۞ (@jomaacevedo) June 12, 2024