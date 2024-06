La absurda tendencia viral de los jóvenes: llenan un barreño de leche y galletas y se lo comen juntos

Cada poco tiempo vemos cómo se viraliza en redes sociales un reto o "trend" que es replicado por multitud de usuarios alrededor de todo el mundo, que desafían a su vez a nuevos internautas para hacer crecer así el reto y generar una bola de nieve imparable.

Todos recordamos casos de éxito como el Iced Bucked Challenge, que consistía en derramar un cubo de agua con hielo sobre uno mismo; el Mannequin Challenge, en cuyos vídeos aparecían multitud de personas inmóviles como maniquíes; o el Harlem shake, donde una persona bailaba sola durante unos segundos, seguida por un corte en el que muchas personas se unían bailando de manera extravagante.

Estos días se ha hecho viral en la red un nuevo trend, quizá un poco más extraño que los anteriores. Se trata de juntar un grupo de amigos y llenar un amplio recipiente con leche, galletas, magdalenas y cualquier producto de bollería imaginable, hasta que la cantidad de comida llegue a rebosar del recipiente. Una vez esto haya sucedido, el grupo de amigos deberá comérselo todo y grabarlo.

Los usuarios han compartido esta original manera de merendar en su cuenta de Instagram, en un vídeo en el que podemos leer: "La etapa de comer de un barreño con los chavales recomiendo no saltársela". El clip ha causado un gran revuelo y numerosas interacciones, repartidas entre aquellos usuarios a los que la idea les ha encantado y aquellos que la consideran de dudoso gusto e higiene.

Me pone muy feliz este vídeo pic.twitter.com/WNe6ceNGOa — guanyar🍍 (@Guanyarr) June 11, 2024

El reto no ha pasado desapercibido en otras redes, donde cuentas con numerosos seguidores han decidido compartir tan extravagante manera de merendar. Es el caso de la cuenta de Guanyarr, de más de 200.000 seguidores, quien ha compartido este contenido con el texto: "Me pone muy feliz este vídeo". Ha logrado más de 700.000 visualizaciones en la red social dirigida por Elon Musk.

Claro que no todo el mundo es tan favorable a esta nueva tendencia, como podemos observar en los comentarios de este mismo post. "Creo que es de las cosas más asquerosas que he visto últimamente", "para mezclar babas con mis chavales prefiero hacer un cubo de jager redbull y a morir" o "y en África muriendose de hambre los niñitos negros porque un tío llamado Peldanyos le gusta comer como un bisonte americano después de 4 meses sin comer". Son algunas de las reacciones a esta nueva tendencia que sólo el tiempo nos dirá si logra tener un impacto real o no.