Una musulmana estalla contra la sociedad española: "No saben de cultura... Tenéis envidia"

A través de un vídeo compartido en redes sociales, una joven musulmana ha expresado su descontento hacia la sociedad española, argumentando que carece de cultura por no leer ni informarse, según ella. Por el contrario, elogia su propia religión, destacando que en ella se siente respetada como mujer. Además, menciona diversos ejemplos de mujeres musulmanas que, según su perspectiva, encarnan el empoderamiento femenino.

"Soy parte de esta sociedad que no tiene ni pies ni cabezas, una sociedad que no sabe leer, que no sabe lo que es la cultura general... Una mujer musulmana es igual de libre que una mujer cristiana. Te pongo un ejemplo. Una monja, digo una monja porque vamos iguales", empieza en su explicación.

"Mi religión me respeta a mí como mujer. Te daré algunos ejemplos. ¿Quién lleva a cabo y crea y vende este traje? Una mujer musulmana que ha emprendido su negocio. Las mujeres musulamnas no estamos oprimidas. Nos podemos gastar el dinero en lo que nos dé la gana. La primera en crear una universidad es musulmana. Yo estoy pensando que esto es envidia. Los únicos oprimidos son los que dicen que la mujer musulmana está oprimida", prosigue.

Un musulmana estalla contra los españoles y dice que la española es una sociedad de ignorantes, que no lee, y que la suya es una cultura que respeta a la mujer y la empodera. Si tan atrasados estamos, ¿por qué no marcha a alguno de los 45 países de mayoría musulmana? pic.twitter.com/no6Ctq5xeL — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) March 3, 2024

Polémica en redes

La difusión de este vídeo ha generado un, despertando la indignación de algunos internautas que lo han visualizado. Comentarios como: "su supuesta libertad está restringida hasta en su forma de vestir" o "", han sido comunes entre las respuestas.

Se ha de decir que no es el primer vídeo de este tipo que se ve por redes sociales, donde una mujer musulmana residente en España, critica, a más no poder, a España y a su sociedad. El vídeo ha generado mucha polémica en redes por la incoherencia del discurso y los actos de la chica, ya que critica al país pero sigue viviendo aquí.

Algunos de los comentarios en el vídeo han sido: "Extraña crítica. Todavía hay analfabetismo en el mundo árabe, especialmente entre las mujeres. Y la cultura del libro en árabe también está disminuyendo. Parece que su ignorancia de España es casi tan mala como su ignorancia del mundo árabe", "Con la para pan que tiene se ve que se ha comido muchos libros", "Ya está tardando en irse" o "Me encanta su coherencia. No le gusta nada pero no se va".