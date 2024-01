Quién es Lucía Bellido, la 'tiktoker' que protagoniza el nuevo documental de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video está más presente en las redes sociales que nunca. De la mano de documentales 'del corazón', con la retransmisión de la nueva edición de Operación Triunfo o con la squad de influencers que lo promocionan y protagonizan su marketing.

Tal y como han hecho muchas otras marcas, la plataforma de Amazon Prime ha tenido que adaptarse a la era digital y sobre todo, a un gremio que hoy día mueve el mundo: los adolescentes y jóvenes.

Si hay algo que consumen los jóvenes son plataformas como TikTok o Instagram, donde ven y siguen a millones de actrices, modelos, futbolistas y principalmente, influencers.

[Quién es Carla Flila, la 'influencer' que parece haber robado el corazón de Nagore Robes]

Amazon Prime ya cautivó a todos con el documental de María Pombo, donde enseñaron en exclusiva algunos de los momentos más íntimos de la influencer y su familia en este último año, pero no fue ella la pionera.

Tras ver la vida de Dulceida, Marta Díaz, Twin Melody o Lola Lolita y con ganas de seguir con el éxito y la 'fiebre influencer', la plataforma ha anunciado a la nueva creadora de contenido que pasa a la gran pantalla: Lucía Bellido.

"Muchos la conocéis por redes sociales, pero ha llegado el momento de conocer la verdadera historia de Lucía Bellido", anunciaban en sus redes sociales. Un documental que estará disponible el 24 de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prime Video España (@primevideoes)

La propia influencer también lo confesó a todos sus seguidores, "como ya sabéis, soy muy transparente y en este documental me muestro tal y como soy sin miedo a sentir rechazo, sin filtros", pero también, quiso poner ese toque que incita a verlo "os muestro toda mi familia, amigos, os hablo de temas íntimos…" añade.

Y es que un documental en Amazon Prime no cualquiera puede conseguirlo. Son más de 2 millones los seguidores que tiene Lucía Bellido en Instagram y casi diez millones en TikTok.

Lucía Bellido, casi una década de influencer

Lucía Bellido, (Barcelona, 2003) es actualmente una de las influencers y tiktokers más populares en España. Tal y como pasó con Lola Lolita, la catalana comenzó en Videostar, luego pasó con Musical.ly y ahora lidera TikTok.

Tan solo tenía 12 años cuando comenzó a publicar vídeos en la red, que comenzaron a traspasar las fronteras hasta llegar a los millones que hoy en día tiene a su espalda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Bellido (@labelliido)

La Bellido, como se hace llamar en redes, también ha publicado dos libros, Never give up: secretos de una muser, y Be brave: el año que cambió mi vida, sin embargo, esta vez ha dejado el papel y boli para mostrar esa parte que nadie ve.

Su popularidad la ha llevado a ser embajadora y trabajar con grandes marcas e incluso, crear la suya propia: Mia Cosmetics, donde vende bálsamos labiales.

Ha sido una gran influencia en cuanto a la salud mental, puesto que ha mostrado siempre esa parte oculta de la ansiedad. Tras la pandemia y con 17 años, tuvo que tratarse por la depresión, ansiedad e insomnio que padecía.

El acoso sufrido en redes por partes de compañeros de profesión y las polémicas también han rodeado a la catalana, quien ha podido salir adelante y continúa creando contenido para redes.

Sigue los temas que te interesan