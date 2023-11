La reflexión viral de un estadounidense sobre "la hermandad secreta" que existe en España: "Es real"

Los americanos que viven en España no solo descubren que aquí la ropa se puede secar tendida al sol o que comemos carne de conejo, sino que además hacen otros descubrimientos más profundos, como el de la hermandad secreta que lucha contra los malos. Al menos es así como la ha bautizado Andaluzalachuian, un estadounidense que vive en Andalucía y que se ha hecho muy viral con su teoría sobre las señoras españolas en TikTok.

"Podría poner mi vida en riesgo", ha empezado relatando con intriga e ironía en su vídeo: "Creo que es este país existe una sociedad secreta, una camarilla todopoderosa de personas que ejecutan todo. Tu mente podría pensar en hombres blancos ricos con traje de negocios, pero esas personas caminan entre nosotros". El hombre añade que "miran desde sus balcones, se reúnen en la plaza pública en números que no comprendemos... Hablo, por supuesto, de la hermandad de las señoras".

Las describe como las verdaderas "titiriteras" y asegura que uno al verlas podría pensar que están cotilleando, pero "están hablando en un código que vuelve hasta el apogeo del Imperio español", lo que propicia que "lo que hablan y los hilos que mueven determinan el destino de nuestro mundo". Ofrece además un factor determinante para reconocer a estas mujeres: "Su corte de pelo característico. Cuando se convierten en miembros de la hermandad de señoras se hacen este corte de pelo y son miembros vitalicios".

"El mundo sería peor"

Comenta también que nunca falta su ropa granate y su cadena de oro, pero en definitiva reconoce que "esta sociedad secreta es una fuerza benevolente en nuestro mundo" porque "son las que están en las sombras, luchando contra los verdaderos malos". Finalmente, diciendo que "el mundo sería un lugar peor", el tiktoker deja en el aire una cuestión más: "Tal vez la hermandad tenga algunas respuestas sobre qué carajo es la almohada larga en España".

El vídeo se ha reproducido más de 70.000 veces por el momento y ha inspirado un gran número comentarios como estos: "las cámaras de vigilancia más antiguas y efectivas", "una vez me caí en la bici en la punta de un pueblo y cuando llegué a la otra unas señoras me preguntaron si me había caído", "Radio Patio a vuestro servicio" y "soy un padre inglés en Andalucía y tengo que decir que mi suegra es una de ellas, y que esa almohada alargada es real y muy práctica".

