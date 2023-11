El zasca viral a Jordi Évole tras su última reflexión en redes sociales: "Insultan nuestra inteligencia"

El periodista Jordi Évole se ha convertido en el protagonista del día en redes sociales. El presentador del programa Lo de Évole ha utilizado su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para compartir una reflexión sobre las generaciones pasadas. El comunicador no dudó en mostrar su opinión sobre lo que él mismo ha definido como "la generación de hierro", es decir, los hombres y mujeres de más de 60 años que, en su gran mayoría, son pensionistas. Sin embargo, lo que el periodista no esperaba es que su comentario iba a recibir un 'zasca' que se iba a convertir en lo más comentado en redes sociales.

"Hay una generación en España que no disfrutó de ningún Erasmus, ni del interrail, ni del carné joven, ni del bono cultural. Que no pudo estudiar porque tuvo que trabajar. Una generación generosa. Que conquistó derechos. Que luchó por lo público. La generación de hierro", publicó el periodista con motivo de la emisión de un nuevo programa de Salvados, donde se iba a tratar este tema.

El mensaje del comunicador llegó a más de 14 millones de personas y logró más de 12.000 'me gusta' en la red social 'X' (antes Twitter). Sin embargo, su opinión no gustó a todo el mundo. Sobre todo, a un usuario que no dudó en responder con contundencia al periodista con un 'zasca' que ha viralizado en las últimas horas.

Una generación que podía formar una familia numerosa, comprarse una casa y un coche con menos de 30 años y un solo sueldo. Y que ahora tienen la vida resuelta.

Que le den por culo al Erasmus, al interrail, al carnet joven, al bono cultural y, sobre todo, a tu puta madre madre. https://t.co/Nf0ddCTJkL — Chimo NN (@regresismo) November 26, 2023

"Una generación que podía formar una familia numerosa, comprarse una casa y un coche con menos de 30 años y un solo sueldo. Y que ahora tienen la vida resuelta. Que le den por culo al Erasmus, al interrail, al carné joven, al bono cultural y, sobre todo, a tu puta madre", le respondió el usuario.

La publicación no tardó en viralizarse y, en la actualidad, ha superado los 21.000 'me gusta'. Sin embargo, horas después, y tras el revuelo causado, el usuario de 'X' no dudó en pedir perdón por el insulto lanzado al periodista y argumentó el motivo por el que lo había hecho. "Lamento el insulto, pero tenemos enfrente una panda de millonarios que insultan a nuestra inteligencia día tras día impunemente. Ya está bien", aseguró.

Pero la realidad es que el comentario de Jordi Évole dio mucho de sí y bastaron minutos para que los usuarios de Twitter comenzaran a lanzarle mensajes de todo tipo y muchos de ellos criticando sus palabras.

Hay una generación de españoles que no puedo disfrutar de lo público gracias a su amigo. pic.twitter.com/i9rjYr3PFD — Alégrame el día (@harryelsocio) November 26, 2023

"A cambio podías comprar dos casas, un par de coches y mantener a una familia con un sueldo, ya no tenemos nada de eso pero al menos ahora se puede ir a Alemania por 45 euros", compartía un usuario. "Por la generación que cobra 2000€ de pensión mientras nosotros nos comeremos un gran mojón", publicaba otro.

"Una generación que trabajaba y se sacaba las castañas del fuego, no una generación mantenida y subvencionada, que de eso tú sabes mucho", le respondió directamente otro usuario.

No ha sido la primera vez que Jordi Évole se convierte en víctima de un 'zasca' en redes sociales. Hace apenas unos meses, el periodista volvió a utilizar de nuevo su cuenta de 'X' para compartir sus reflexiones. En esta ocasión, fue sobre la no dimisión de Rubiales tras el escándalo del beso a Jenni Hermoso.

"¿Y si todos los partidos de Primera División de esta jornada, que empieza hoy, arrancan con un minuto con los 22 futbolistas sin jugar el balón? ¿Y si en todos los campos de primera división los aficionados indignados protestan con el #RubialesDimisión?", dijo por aquel entonces el comunicador.

Una reflexión que recibió muchas críticas. Una de ellas de un personaje muy conocido en España, Frank Cuesta, quien aprovechó la ocasión para contestar al periodista con un tremendo 'zasca' que se convirtió en lo más comentado del momento. "Apoyo la moción, si al mismo tiempo la gente se va de Netflix por lavarle la cara a los etarras que asesinaron a hombres, mujeres y niños", publicó Frank Cuesta.

