La parodia viral sobre los padres reaccionando a la menstruación de sus hijas: "Es muy real"

La menstruación todavía es un tema tabú para muchas personas aunque en los últimos años se haya avanzado mucho en su normalización como algo tan natural como la vida misma. Tener la regla cada mes no debe ser motivo de vergüenza, sino que se trata de algo intrínseco para la mitad de la población y, como tal, tenemos que caminar hacia el derribo de los mitos y la timidez que muchas veces la acompañan como algo que se tenga que esconder.

Precisamente, hace un par de años, la Universidad de Vigo tuvo que retractarse de una campaña que nacía con toda la buena intención del mundo, pero que consiguió una reacción contundente del feminismo al constatar que era un retroceso en la normalización del período. La delegación estudiantil de la Escuela de Ingeniería Industrial lanzó una iniciativa llamada Bolígrafo Violeta para distribuir tampones y compresas en su local a quienes empleasen ese código secreto.

"Si necesitas un producto de higiene femenina podrás pedir un bolígrafo violeta en la Delegación del Alumnado", animaban, como si en pleno siglo XXI tener la regla y necesitar un tampón fuese motivo de ocultación. Varias asociaciones se quejaron entonces por ser una campaña de "desnaturalización de la menstruación, volviendo a convertirla en algo oscuro, sucio y a esconder", denunciaban entonces.

"No estoy mirando"

Jugando con este concepto de ocultación, la tiktoker Laura de José, con más de 292.600 seguidores en la red social, ha querido parodiar cómo reaccionan los diferentes miembros de la familia cuando una chica pide un tampón al haberle venido la regla de improviso. La madre complaciente que lleva de todo al baño y ofrece ibuprofeno contrasta con la indiferencia de la hermana vengativa y, sobre todo, con el mal trago que pasa un padre que entra a cumplir con el pedido dejando claro que "no estoy mirando":

Aunque el vídeo se compartió en mayo, el caprichoso algoritmo de TikTok lo ha viralizado en los últimos días y acumula más de 3,8 millones de reproducciones y cientos de comentarios que vienen a avalar, por encima de todo, que "la del padre es muy real". En este sentido, hay quien dice que "mi papá cuando se enteró de que me bajó la regla pensó que me estaba muriendo y hasta me llevó al hospital" o que "el mío ni se entera que la tengo".

"Mi padre no sabe ni que ya me ha bajado hace tres años", "la primera vez que me bajó, cuando se lo dije, se puso pálido y salió volando a comprar de todo" o "mi padre ni siquiera entra, me pasa las compresas abriendo un poco la puerta solo para meter la mano y me las tira" son otras de las reacciones. Sin embargo, como todo en esta vida, hay excepciones y una usuaria apunta, por ejemplo, que su progenitor "hace lo que hace la madre en el vídeo, pero con los ojos cerrados".

Sigue los temas que te interesan