Un inglés descubre el Calimocho y esta es su reacción al probarlo por primera vez

El Calimocho o Kalimotxo es una bebida muy popular en Euskadi a base de vino tinto y Coca-Cola surgida en 1972 durante las fiestas de San Nicolás del Puerto Viejo de Algorta (Bizkaia).

Fue la cuadrilla Antzarrak, encargada de organizar las fiestas durante ese año, la que compró 2.000 litros de vino tinto que luego resultó estar picado. Para paliar el mal sabor que tenía se decantaron por mezclar la bebida con la Coca-Cola. A día de hoy se ha vuelto una mezcla indispensable durante las fiestas vascas.

La bebida se extendió a partir de los años 50 gracias a la llegada de la primera fábrica de Coca-Cola en el Estado y pasó a ser conocida en todo el mundo. Aunque algunos la siguen descubriendo, como el tiktoker inglés Oli Brandon (@olibrandon), que ha preguntado a sus seguidores, en su vídeo viral de TikTok, si alguna vez antes han mezclado el vino con cola.

"En España tienen diferentes bebidas como esta, así que probemos algunas usando vino tinto por cuatro euros", comienza. Aunque primero decide probar el tinto de verano: "He visto esta bebida en algunos bares y restaurantes y estaba muy interesado en probarla, utilizan fanta de limón para mezclar con el vino tinto, tras diferentes sorbos no estaba muy seguro, pero sabe muy refrescante, la acidez del limón con el sabor afrutado del vino la hace muy ligera".

Cuando llega el turno del kalimotxo explica que se compone de partes iguales de vino tinto y Coca-Cola: "Es una bebida popular entre estudiantes universitarios y una bebida económica y, de nuevo, después de varios sorbos no estaba seguro, pero esta no me llamó la atención".

"No sé si escogí el vino tinto equivocado, pero los sabores no pegaban mucho, también estaba un poco dulce para mí y no era tan refrescante como el tinto de verano", apunta.

"Si el kalimotxo lo haces con un vino barato mejora mucho"

El vídeo ha recibido más de 15.000 'me gustas' y más de 400 comentarios. Destacan los de los usuarios que le dan consejos sobre cómo hacer un buen kalimotxo: "Si el kalimotxo lo haces con un vino barato mejora mucho", "el vino tiene que ser el de cocinar de un euro, si no no sirve", "la proporción está mal es 90% vino" o "kalimotxo con vino de cuatro euros no es kalimotxo".

Otros han decidido bromear sobre ello con comentarios como "calimucho o calipoco, depende solo de ti", "calimucho y yo contra el mundo", "échale a little vermú al red of summer y te queda increíble" o "ha soltado un factou".

