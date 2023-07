¿Sabes lo que quieres de la vida? Descúbrelo con este nuevo test viral de personalidad

Son virales, divertidos y entretenidos. Los test de personalidad y los acertijos visuales que planteamos en estas páginas suponen además un buen ejercicio para el cerebro, puesto que este tipo de estímulos ayuda a su entrenamiento. Nos sirven también para descubrir algún rasgo oculto de nuestra personalidad que quizás no habíamos descubierto. Unos y otros gozan de una gran popularidad en las redes sociales y nos permiten retar a los amigos. Estos días publicábamos 'Nuevo test visual: elige una taza de té para saber cuál es el rasgo más llamativo de tu personalidad' y '¿Qué tipo de trauma infantil influye en tu forma de ser? Escoge un dibujo y descúbrelo en este test'.

En esta ocasión se trata de fijarnos en la imagen que os recordamos a continuación y observarla con detenimiento para visualizar un primer elemento de la composición que nos ayudará a saber qué es aquello que queremos realmente en la vida, la meta que, muchas veces está oculta, pero nos supondrá la felicidad. En este test de personalidad es importante la sinceridad para que lo que tenemos que decirte se corresponda con lo que vas a leer en las respuestas. De hecho, en este caso hay únicamente dos soluciones que podrás descubrir más adelante.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución que te daremos más adelante. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como éste suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves que te damos.

Imagen del test

¿Qué es lo primero que ves en esta imagen?

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas qué es lo que has visto primero podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Has visto los árboles

Si lo primero que has visto al mirar la imagen son los árboles es que eres una persona razonable y a la que guía la lógica, que los demás ven como alguien firme e incluso un poco seco al principio. Lo que quieres de la vida es ser un gran líder capaz de organizar a los demás, algo que siempre has sabido y para lo que vuelcas toda tu energía.

Has visto una mujer

Si has visto una mujer de espaldas es que eres una persona muy segura y decidida aunque muestres dudas de vez en cuando sobre lo que haces o deseas. Los demás te ven como alguien muy perfeccionista y agobiado, por eso lo que quieres en la vida es tranquilidad y relajación, mostrarte como tú eres sin importarte lo que digan los demás sobre ti.

Has visto a alguien en el suelo

Si lo que has visto es una figura recostada en el suelo es que eres alguien que agrada a los demás de forma natural, destacando por tu naturalidad y frescura, llamando la atención sin pretenderlo. Vives cada momento y rara vez piensas en el futuro, por eso lo que quieres de la vida es poder mantenerte viviendo el presente y esquivando problemas que resuelves con facilidad.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

