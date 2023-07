La reacción viral de una tiktoker que intenta distinguir el agua de Madrid y el de Murcia

El agua de Madrid tiene fama de distinguirse por su sabor y calidad, pero no todos saben apreciar las diferencias con el agua de otra comunidad autónoma. Le ha ocurrido a la tiktoker Mari (@marilarat), que ha grabado en un vídeo viral de TikTok la escena en la que prueba el agua de Madrid y el agua de Murcia.

"Voy a hacerle el reto a mi amiga Paula el reto del agua de Madrid, pero el de verdad. Me he traído el agua de Murcia, para los que no me creáis lo voy a poner en una foto, y le voy a poner en un vaso el agua de Madrid y el de Murcia sin que ella se entere", comienza. "A ver cuál le gusta más", explica la tiktoker mientras enseña sus vasos en los que depositará cada agua.

"Ella no me está viendo", comenta poniendo el agua en uno de los vasos. "La primera que voy a poner es esta. Esta es la de Murcia y esta es la de Madrid", continúa explicando Mari para después coger los dos vasos y llevarlos hasta donde se encuentra su amiga.

"Vale, ya sabemos cuál es esa", señala de tiktoker mientras su amiga comienza a beber el primer vaso. Mientras espera a que termine, Mari le ofrece el segundo vaso para que su amiga pruebe el otro tipo de agua.

"¿Cuál te gusta más sinceramente?", pregunta después de que Paula haya terminado de beber los dos vasos de agua. Pero, para su sorpresa, su amiga tarda unos instantes en contestar hasta que expresa "son las dos iguales". "Pero, di una", le insiste la tiktoker mientras señala uno de los vasos. Así, la amiga se decanta por uno de los vasos y Mari reacciona entre risas "es la de Madrid".

"A mí la de Madrid no me gusta nada"

El vídeo ha recibido más de 35.000 'me gustas' y más de 189 comentarios. Destacan los de los usuarios que discrepan de la opinión de Mari y Paula. "Un mito lo del agua de Madrid, la mejor es la del norte", "Pues yo no soporto el agua de Madrid" o "Pero es que además del sabor, se nota muchísimo en el pelo, en ningún sitio se me ha quedado el pelo igual que en Madrid".

Otros usuarios han señalado que "objetivamente, la mejor es la de Burgos", "lo del agua es bastante discutible porque de una misma ciudad puede venir de sitios distintos y también las tuberías hacen mucho" o "a mí la de Madrid no me gusta nada".

Por el contrario, la tiktoker también ha recibido muestras de apoyo entre sus seguidores que alaban el agua de la capital. "El agua de Madrid es de las montañas cercanas y no se filtra el mar que está muy lejos", "yo cada día reniego más de ser madrileña, del agua me siento orgullosa"o "pensaba que el agua de Bilbao era la mejor, hasta que probé la de Madrid. Sin duda es la mejor".

"Ahora que ya has comprobado una de las dos mejores cosas de Madrid, llévala a comer un bocata de calamares", afirmaba otra usuaria que destacaba lo que se puede hacer en la capital. Otro de los comentarios que ha recibido Mari es "tenías que poner durante el mismo tiempo el agua de Madrid en botella también", en alusión a la calidad del agua del grifo.

