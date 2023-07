Un argentino comparte su odisea para alquilar un piso donde vivir en España: "es imposible"

Casas con los precios por las nubes, pisos pequeños, miles de requisitos...Encontrar un buen piso de alquiler en España con el suficiente espacio no es una tarea fácil ni para los españoles ni para los extranjeros. Así lo ha demostrado el tiktoker argentino Lucas (@travel_luke) en su vídeo viral de TikTok. Y es que el joven ha explicado que al alquilar existen una serie de requisitos que no todos conocen.

"Actualmente es imposible encontrar un lugar donde vivir en este país, aclaremos que un salario promedio en España es de 1.100 euros, y con suerte", comienza explicando en el vídeo. "Para los recién llegados, un piso con una habitación ronda el valor mínimo de 1.000 euros o más. Es por eso que te van a pedir una serie de requisitos, ya que el propietario tiene que asegurarse de que quien viva en su propiedad va a pagar en tiempo y forma".

El tiktoker relata que lo que harán los arrendadores será solicitar la nómina de los últimos meses, a la que "también se le conoce como un recibo del salario" y pedirán un contrato de trabajo indefinido. También exigirán "pagar por adelantado los 12 meses del año juntos", dejar uno o dos meses de fianza "sumado a un mes de comisión" y a eso "hay que sumarle los servicios".

Lucas continúa con los puntos en contra. Señala que "el 90% solo te alquila de septiembre a junio, pudiendo así, en los meses de verano, sacarle mucho más jugo al alquiler por quincena o semana". Otra opción que hay, añade, es alquilar un piso compartido: "En este caso no van a ser tan exigentes, pero la mayoría no permite ni parejas ni mascotas, así que si conoces a alguien que no sea tan exigente con los recién llegados los invito a que me escriban por privado a mi Instagram".

"Por algo los hijos con cierta edad siguen con sus padres"

El vídeo ha recibido más de 800 'me gustas' y más de 30 comentarios. Destacan los de los usuarios que muestran su disconformidad con respecto a estas normas de alquiler: "Por algo los hijos con cierta edad aún siguen con sus padres, no pueden pagar los alquileres o se van a compartir piso con desconocidos" o "el único que mostró la realidad de España".

[Las diez cosas que se hacían en España en los 2000 y que hoy son casi imposibles]

Otro usuario ha discrepado expresando que es normal: "Es normal contando que hay muchos que no pagan y se quedan en el piso sin pagar".

