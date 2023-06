¿Eres un mentiroso? Tus labios revelan el misterio: descúbrelo con este nuevo test de personalidad

Acertijos visuales y test de personalidad son unos de los entretenimientos del momento. Este tipo de publicaciones, que se hacen virales con rapidez, están gozando de un inesperado éxito gracias a las redes sociales. Suponen además un divertimento para todo tipo de personas: las que quieren poner a prueba sus destrezas encontrando objetos ocultos y retando a sus amigos, y las que están interesadas en conocerse un poco mejor a sí mismas, como es el caso que nos ocupa. Estos días hemos publicado '¿El hombre se aleja o se acerca? Dinos qué percibes y conocerás algo más de tu personalidad en este test' y '¿Cómo te ves a ti mismo cuando seas una persona mayor? Descúbrelo en este test de personalidad'.

Hoy te animamos a que escojas los labios más parecidos a los tuyos. No, esta vez no vamos a retarte con imágenes imposibles y búsquedas. Lo único que vamos a pedirte es que nos digas cuál de las cuatro bocas de la imagen se asemeja más a la tuya para saber si eres o no una persona que usa la mentira. Recordaremos la ilustración a continuación y mientras puedes ir pensándolo si todavía no lo tienes claro, a sabiendas de que no tienes por qué ser una mujer ni pintarte los labios de rojo, claro. En esta ocasión no vale elegir más de una, porque solamente hay una explicación para cada una de ellas. Tómate tu tiempo y fíjate bien en todos los detalles, puesto que de tu elección va a depender lo que tenemos que decirte acerca de tu personalidad, lo bueno y lo malo, por eso debes ser sincero y elegir una.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

¿Qué labios son los más parecidos a los tuyos?

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de los cuatro labios que te proponemos, podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Los labios número 1

Si tienes la boca más parecida a la primera es que eres una persona alérgica a las mentiras, pero que tampoco dudarás a la hora de engañar a cualquiera si crees que la situación así lo requiere. Es más, sueles intentar siempre quedar bien delante de todo el mundo en base a falsedades.

Los labios número 2

Si tienes la boca más parecida a la segunda es que eres una persona sincera, honesta y leal, que intentas siempre que quienes te rodean sean iguales que tú. No toleras la hipocresía, por eso si descubres un engaño te sueles alejar con rapidez.

Los labios número 3

Si tienes la boca más parecida a la tercera es que has normalizado las mentiras en tu vida hasta el punto que sabes que las personas pueden engañar y no temes a sus engaños. Tú intentas ser transparente y ahorrarte así tiempo y sentimientos.

Los labios número 4

Si tienes la boca más parecida a la cuarta es que no vas por la vida mintiendo, pero no dudarás en usar la mentira si te conviene con gente a la que no aprecias o por la necesidad de salir airoso de cualquier conflicto.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

