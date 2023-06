Así se puede decir 'what's up bro' en español: esta es la respuesta viral

Cada país de habla española es enriquecedor por su cultura, que engloba la gastronomía, las costumbres y creencias, la historia, la música, la arquitectura o incluso los idiomas, entre otros. Lo más bonito de todo es que siempre hay mucho que aprender, sobre todo en cuanto al idioma respecta, ya que es lo más difícil. Y es que en cada territorio, ya sea español o latinoamericano, las formas de expresarse son muy diferentes. La tiktoker estadounidense Maddie (@jmadsj123) lo ha demostrado en su vídeo viral de TikTok.

La joven aparece sentada con un fondo de una clase detrás como si fuera una estudiante y se muestra preparada para hacer un examen. La primera pregunta con la que se topa en cuanto la profesora se lo entrega es con cómo se dice What's up bro en español. "¿Qué tipo de pregunta es esta?", dice en alto mientras se muestra agobiada. "Dios, voy a suspender".

Se asusta cuando empieza a bajar y va viendo todas las opciones que hay para decir esta expresión en español: "¿Qué narices? ¿Por qué hay tantas?". A continuación aparece una mujer con una bandera mexicana para chivarle la respuesta. Esta le confiesa que la opción correcta es '¿qué onda wey?': "Pon esa". Luego aparece otra con la bandera venezolana para impedir que seleccione esa opción: "No, no, no, no. No pongas esa. No es 'qué onda wey', sino '¿qué pasa chamo?'".

Todo se acaba convirtiendo en una guerra de mujeres latinoamericanas intentando facilitarle una respuesta a la estudiante. Una boliviana decide entrometerse en la conversación expresando que ni la mexicana ni la venezolana saben nada: "La respuesta correcta es '¿qué tal primo?'".

La argentina, que aparece acto seguido, le corrige: "Nooo, es 'che, ¿qué onda?'". La de Chile le dice que no, que la mejor respuesta es 'cómo estás weon'. Mientras que una mujer colombiana les advierte a todas las demás que la alumna suspenderá el examen si les hace caso: "La respuesta está aquí: '¿qué más parce?'". La cubana lo niega: "Es '¿qué bolá asere?'".

La de República Dominicana le lleva la contraria a la cubana: "Cuba, no. La respuesta es '¿qué lo que, mami?' o '¿qué lo que, papi?'". La hondureña alza su voz para expresas que ella siempre dice '¿qué onda maje?'. La nicaragüense y la salvadoreña coinciden con ella y le comentan que ellas también lo dicen.

A continuación, la mujer de Panamá comenta que qué tal si pone "¿qué xopa mano?". Pero la mexicana muestra sorpresa y pregunta por la sopa: "¿Qué sopa? Qué quieres decir con 'qué sopa'. No estamos hablando sobre sopa ahora mismo, sino sobre cómo decir what's up bro". En este momento, España decide hacer acto de presencia: "Pero, chavales, es '¿qué tal, tío?'".

A la mujer cubana no le ha gustado su intromisión: "Cállate, España, no es tu conversación". A lo que España le responde que inventó el español. Ecuador, entonces, se mete y comenta que le gusta '¿qué fue broder?'.

La alumna corta la conversación muy confusa hasta el punto de acabar harta de todas: "¿Sabéis qué? En este punto no sé lo que está bien. Simplemente voy a marcar todas las respuestas".

"¿Qué pasa, tío?"

El vídeo ha recibido más de 250.000 'me gustas' y más de 3.000 comentarios. Destacan los de los usuarios españoles que le señalan cómo se dice What's up bro, en castellano: "¿Qué pasa, tío?", "lo mejor es que dependiendo de la zona el 'tío' podría cambiar por otra palabra", "¿qué pasa, nano?", "literalmente en España es '¿qué pasa, hermano?'" o "illo, ¿qué?".

Algunos seguidores de la tiktoker muestran que, en realidad, se dice de diferentes maneras y que todas son correctas: "Qué lo que", "qué onda wey", "¿qué tal, causa?" o "¿qué tal mi pana?".

