Oleada de solidaridad con Marina García, la reportera a la que Susanna Griso criticó en directo

Marina García Álvarez, la reportera de Antena 3 que fue despreciada por Susanna Griso en directo este jueves, continúa recibiendo miles de mensajes de apoyo e incluso la solidaridad de distintas marcas comerciales que quieren enviarle sus productos como muestra de cariño. Su cara de sorpresa al escuchar las palabras de la presentadora de Espejo Público se ha hecho tremendamente viral en las últimas horas, provocando una oleada de solidaridad.

La reportera estaba en León con el protagonista de la historia a la que dieron paso desde el plató, Erik. El joven, que se había presentado a unas oposiciones, estuvo a punto de no poder llegar a su examen al quedarse encerrado en una cafetería que cerraron de improviso por una urgencia mientras él estaba en el baño. Una historia curiosa y que tuvo final feliz, con cabida en los programas en estos meses estivales en los que baja el flujo informativo habitual.

A pesar de que Griso le dio paso diciendo su nombre para pedirle que "nos presentes ya a Erik", después quedaría claro que le importaba poco saberlo o no. Así, cuando la reportera empezó a preguntar al protagonista, se escuchó la voz de la presentadora desde el plató pidiendo, de malas maneras, que cerrasen el plano para que solo se viese al chico: "A mí perdonadme, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", se le escuchó con claridad, sin saber que tenía abierto en micrófono.

Aunque algunos argumentaron que Marina era una becaria que estaba empezando, lo cierto es que no es así y atesora sobrada experiencia. La joven se graduó en Periodismo por la Carlos III de Madrid en 2019 y acabó un máster en la Universidad Nebrija de Periodismo de Televisión en 2021, además de pasarse un año de Erasmus en Lyon, tal y como se puede ver en su perfil de LinkedIn. Allí también da cuenta de sus prácticas y empleos en medios de comunicación desde 2017.

Empezó en Diario de Burgos para continuar en la emisora de Cadena SER en la capital burgalesa, seguir en el departamento de comunicación de Ilunion en Madrid y en las redacciones de The Objetive, el Canal 54 de Burgos, Antena 3 Noticias y La Sexta. Desde noviembre de 2022 está en Antena 3, colaborando con programas como el de Espejo Público. Con formación y experiencia de sobra con menos de 30 años, lo triste es que la hayamos conocido por el desprecio de Griso.

No obstante, a partir de su popularidad involuntaria, marcas como Jameson y Fini Golosinas han querido mandarle regalos:

Dadme RT a esto please, que quiero dar con Marina, la reportera majísima de ayer, y hacerle un regalazo.



Porque se lo tomó menos en serio y salió al paso como una crack. En mi equipo siempre. pic.twitter.com/J5eL2kURHj — Jameson España (@Jameson_es) June 30, 2023

Me sumo, demos dulce, se lo merece¡¡¡ — Fini Golosinas (@Fini_golosinas) June 30, 2023

Marina, según la información que ha compartido Jameson, se ha comprometido a contestarles, pero dice estar ahora "desbordada" de mensajes. También se ha sumado a esta oleada de respaldos una de sus profesoras de facultad en la Carlos III, María Ángeles Moya, quien se ha dirigido a Susanna Griso para decirle que la joven es una "excelente profesional" que se merece "respeto y una disculpa":

Estimada @susannagriso:

Marina, que fue alumna mía en la @uc3mFacultadHCD, no sólo es una excelente profesional; también es una gran persona. Y como pesona (como profesional) merece todo el respeto del mundo.

Y merece una disculpa pública por tu desafortunada salida de tono. https://t.co/3Yd4otFedn — M.Ángeles Moya (@mangelesmoya) June 29, 2023

Entretanto, los mensajes de miles de tuiteros se siguen acumulando en Twitter, con palabras de ánimo para Marina, a la que han dedicado el hashtag #YoConMarina, y de crítica para Griso:

🚨La Marquesa de San Sebastián de los Reyes….



Antes de su enganche al bisturí del caro



Ya vemos de donde viene tu resentimiento….



Marina ❤️, eres una gran profesional y la vida te dará las oportunidades que te mereces lejos de esta chusma#YoEstoyConMarina pic.twitter.com/PRmKOf8jPs — Dani Dsk (@daniesdsk) June 30, 2023

#YoEstoyConMarina . "Se coge antes a un mentiroso que a un cojo". https://t.co/Zk4LRTQ8lj — LaurainSpain (@lm201011) June 30, 2023

Qué heavy cuando uno se olvida de dónde viene y pisotea así a alguien que con tanta ilusión está empezando y construyendo su presente y futuro…..💔

Marina, eres una profesional. https://t.co/1CPuCQ8on7 — Noelia (@soynoeliafranco) June 29, 2023

A mí lo que me interesa es ver caras nuevas en televisión y emocionarme con los nervios contenidos de cada profesional que disfruta con su oficio. Esa ilusión que veo en muchos compañeros es sinónimo de grandeza.

Gracias, Marina. pic.twitter.com/ivqGr5HEoQ — Nahiara Burgos (@Nahiaburgos) June 30, 2023

¿Y esta es una "profesional"?

Profesional Marina, la reportera, que a pesar de escucharla, sigue con la entrevista y en la misma actitud. https://t.co/IvzSFGBm5K — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) June 30, 2023

Marina, la periodista del programa de esa chica que no sé ni cómo se llama ni me interesa verla, ha conseguido con su profesionalidad y entereza poner de acuerdo en algo a toda España por primera vez.



Mis mejores deseos para tu carrera profesional, Marina, PERIODISTA 💜 — 💜 Mistress Paula ♣️ (@PrincessPaulaCD) June 30, 2023

Marina es una profesional que ha aguantado muy bien el tipo. Susana una maleducada. — HelenaLobo 🐀 (@HelenaLobo11) June 29, 2023

Muy profesional Marina

Tenía motivos para soltarle dos cositas en Antena a la madre superiora — Javi (@_JaviGB) June 29, 2023

Lo de Susana Griso es un claro ejemplo de NO ser un buen profesional y menos compañera. Encima ha hecho el comentario delante del resto PARA QUÉ Un consejo señora, no escupa para arriba que el karma puede hacer que le caiga en toda la cara. Y para Marina un besito mi ciela 🫶🏻 — Miss Caos (@Miss_Evolet) June 30, 2023

Por el momento no han trascendido las disculpas ni de Griso ni de Espejo Público con su compañera.

Sigue los temas que te interesan