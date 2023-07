El consejo de 'los 5 segundos' que ha dado la Policía a los dueños mascotas para el verano

La Policía Nacional ha dado un importante consejo a los dueños de mascotas para que velen por su salud ahora que el termómetro se ha disparado y el asfalto alcanza temperaturas tan altas que podrían quemarles las almohadillas. Antes de la llegada del verano, en España ya estábamos ahogados de calor, pero desde el pasado 21 de junio se ha intensificado, sobrepasando los 40 grados en varias regiones de nuestro país, principalmente en el valle del Guadalquivir y sus alrededores.

Beber grandes cantidades de agua, buscar la sombra, evitar las horas de más calor para hacer actividades al aire libre y buscar el fresco por donde se pueda son algunos de los consejos que tenemos que seguir las personas para que nuestra salud se resienta, pero ¿qué hay de las mascotas que viven con nosotros? Las que están en el interior de nuestra casa también deben tener acceso a agua y una temperatura adecuada, tomando precauciones extra si tenemos que sacarlos a pasear, como es el caso de los perros.

No todos los dueños conocen esta regla que ha difundido la Policía Nacional un año más, recordando a través de sus redes sociales que cada vez que vayamos a salir con animales debemos hacer el mismo gesto: "Para los que tenéis mascotas, es importante que conozcáis este consejo con las altas temperaturas", han anunciado, mostrando el reverso de una mano tocando el suelo. Si somos capaces de aguantar el calor en nuestra piel durante cinco segundos, podremos pasearlo; sin embargo, si nos quemase, no deberíamos exponerlo al paseo en esa zona, que suelen ser principalmente aceras y asfalto.

Uuuno, dooos... Y así hasta cinco🖐



Para los que tenéis mascotas, es importante que conozcáis este consejo con las altas temperaturas...⤵⤵⤵



Pon el reverso de tu mano en el suelo y si no eres capaz de soportar el #calor 5 segundos, tu perro tampoco podrá ❌#WeloveAnimals 💙 pic.twitter.com/RKZirV5W71 — Policía Nacional (@policia) June 28, 2023

Se trata de un consejo muy básico, pero no por ello menos importante, que los tuiteros han agradecido y ayudado a difundir:

Este consejo no lo sabia yo, pues me viene bien q tengo una mascota en casa. Gracias!! https://t.co/DYMuuFDhm3 — Aurora (@Aurora04101993) June 28, 2023

🐶Las mascotas también sufren con el calor.



Intenta sacarlos a pasear en las horas de menos calor y, si el paseo es largo, lleva contigo agua para que puedan beber de vez en cuando. https://t.co/3gLRdJODD6 — Emergències 112CV (@GVA112) June 28, 2023

IMPORTANTE no seas tolete y lo saquen las horas centrales del día que hay que ver lo brutos, brutas que son algunos algunas https://t.co/0WQVAfPlDl — Sandra_ecanita (@alebori) June 29, 2023

Es importante esta sencilla regla frente a las altas temperaturas:

Pon el reverso de tu mano en el suelo y, si no eres capaz de soportar el calor durante 5 segundos, tu perro tampoco podrá.

¡Les cuidamos! ¡Cuídales! https://t.co/NxhapKu498 — Agencia REALE Seguros Aravaca-Pozuelo (@REALEAravacaPoz) June 29, 2023

Además, debemos tener en cuenta que las rutinas de paseo no son las únicas que varían con nuestros perros. Por un lado, debemos evitar que salgan en las horas centrales del día, así que conviene darles un paseo largo a primera hora de la mañana, cuando aún no aprieta el sol y otro al anochecer, cuando vuelva el fresco. Si necesitan hacer sus necesidades entremedias, lo mejor será buscar sombra y no estar mucho tiempo, puesto que los golpes de calor y la fatiga son muy comunes. Por supuesto, no debemos dejarlos en el interior de coches, tienen que estar en estancias aireadas y con agua abundante, buscando asimismo que la comida tenga hidratación extra.

