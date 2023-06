El luchador Ilia Topuria habla maravillas de España: "Alicante es mi ciudad"

España tiene una cultura formada por diferentes pueblos que hubo en el pasado. Se puede observar en el arte heredado, en la música, en la gastronomía, en la literatura y en las distintas lenguas. Una cultura muy odiada por unos y muy amada por otros. Como el luchador de la UFC hispano-georgiano Ilia Topuria, que ha mostrado en un vídeo viral de TikTok de la cuenta @ufcespanol su amor por su tierra.

El vídeo comienza con él respondiendo a una serie de preguntas y hablando sobre la Tauromaquia. "Representa la cultura de España, creo que cualquier persona que vea a un torero lo va a relacionar con la península sin lugar a duda", responde. "El flamenco también representa muy bien a la tierra. Es algo que me encanta escuchar en los entrenamientos también. Más que nada representa la parte de Andalucía, que es donde nació toda la cultura".

Al enseñarle un plato típico de Georgia se le alegra la cara: "¡Ay dios mío! Eso es un Jachapauri. Una comida tradicional de Georgia, que es muy famosa también por el mundo. Muy rica, creo que cualquier ser humano debe probarla porque está deliciosa", apunta.

A continuación le preguntan sobre la lucha grecorromana, muy importante en su vida. "A la lucha grecorromana le tengo un cariño muy especial porque fue lo que me introdujo en el mundo del deporte. Fue lo que me dio el amor por este deporte y lo que me hizo tener propósitos y objetivos dentro del deporte. Mi primer sueño fue convertirme en campeón olímpico en la lucha grecorromana", señala.

Siguiendo con la cultura georgiana, le muestran la Iglesia de Sameba: "Es la más grande de Georgia, un lugar muy sagrado que yo he estado varias veces. He tenido el placer y el gusto de estar ahí para acercarme más a Dios", expresa mientras que recalca la razón por la que Dios es importante para él. "Siempre lo intento tener muy presente en mi vida porque todo lo que tengo me lo ha dado él y se lo debo a él. Fue el que me iluminó y el que me dio la visión de que si me esforzaba y si me mantenía en el camino correcto me sucederían todas las cosas buenas".

Finaliza el vídeo hablando de Alicante. Lo reconoce bien tras enseñarle el Castillo de Santa Bárbara: "Tiene unas vistas espectaculares", comenta con una sonrisa de oreja a oreja. "Todo el mundo sabe que mi ciudad favorita es Alicante. Es donde maduré, donde adquirí un montón de experiencias como persona. Tengo un vínculo super grande y un cariño muy grande. Es mi ciudad.

"País de cuñados"

El vídeo ha recibido más de 8.500 'me gustas' y más de 200 comentarios. Destacan los de los usuarios que lanzan piropos al joven: "Antes me caía bien, ahora me cae mejor"; "grande Ilia, te queremos y viva la Tauromaquia"; "cómo quiere a sus dos culturas"; "Dios te bendiga, Ilia"; "estamos contigo, campeón"; o "se ha convertido en el rey".

Otros han aprovechado para animar al luchador con comentarios como "ahora tienes que ganar por España y Georgia, ánimo, campeón"; "siempre en tu bando"; o "vamos, Topuria". Mientras que algunos se han mostrado contra la Tauromaquia: "Una pena que nos vean así fuera de España. Menudo país de cuñados"; "ni arte ni cultura, asesinato"; "basura de representación los toreros"; o "sí, en España maltratan animales y disfrutan su sufrimiento".

