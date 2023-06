Una joven se queda sola en su cumple y Aitana Ocaña le manda un mensaje: "Ojalá hubiese podido ir"

Seres queridos, mucha comida, música, juegos y la reina de la fiesta aparte de la cumpleañera: la tarta. Se supone que los cumpleaños traen felicidad. Se supone, porque a veces no salen como uno espera o sirven para decepcionarse. Como le ha ocurrido a una joven llamada Aitana hace unos días, que se quedó sola el día que quiso celebrar sus 13 años.

Twitter ha vuelto a "hacer su magia". Vaya que si lo ha hecho. A veces esta red social, pese a ser un lugar virtual donde ocurren varios conflictos, también muestra compasión. Así lo han demostrado los usuarios, marcas e incluso cantantes como Aitana Ocaña con la niña, quienes le han deseado un feliz cumpleaños.

El padre de la pequeña escribía dolido hace dos días que era un día muy especial: "Hace 13 años nació mi hija Aitana. Si queréis enviar felicitaciones por aquí se lo enseño. Le animará, pues se ha quedado sola al querer celebrarlo con amigas. Nadie ha querido asistir en uno de los 3 días propuestos. Estoy dolido y triste por ella. Gracias".

Tan solo han pasado 10 horas desde su último tuit en el que ha agradecido a los usuarios de la red social del pájaro las felicitaciones recibidas: "Sí, el día fue especial, mágico, ilusionante. Y gracias a vosotros. Hoy puedo afirmar que por aquí hay gente maravillosa. Mil gracias".

"Qué asco de sociedad hemos montado"

El tuit ha recibido más de 15.000 'me gustas' y más de 500 comentarios. Destacan los de los usuarios que se han entristecido por lo ocurrido: "Ojalá poder ir a todos los cumples de todos los niños a los que les pasa esto", "de verdad que se me parte el corazón, creedme que esto no es culpa de los niños, son los padres. Educad bien a vuestros hijos y, si no, no los tengáis" o "llorar por desconocidos es mi pasión. Espero que Aitana tuviera el mejor cumpleaños de todos, porque se lo merece".

Algunos han aprovechado para felicitarla: "Felicidades, Aitana. Que sea una vuelta al sol preciosa", "Felicidades Aitana, preciosa!!!", "qué asco de sociedad hemos montado. ¡Muchísimas felicidades de parte mía y de toda la clase de Primero A!

Y de mi hijo, que también tiene tu misma edad!" y "¡felicidades, Aitana! A por muchísimos años más y aquí estaremos para seguir deseándote un feliz cumpleaños".

Incluso la cantante Aitana Ocaña: "Ojalá yo hubiese podido asistir, me hubiese encantado. Te mando un gran, gran abrazo", ha expresado con un corazón de emoticono. Las marcas tampoco han dudado en acudir a celebrar el cumpleaños de la pequeña. Fini Golosinas ha escrito que tienen "el toque dulce perfecto" para ella y ha animado a Grefusa, Kaiku, Milka, Telepizza y Goiko a unirse. De momento, solo Kaiku, Milka y Telepizza lo han hecho: "Contad con mi cafelito", "¡Felicidades, Aitana! Vamos a chocolatear todos juntxs" y "cuenta con mi masa".

