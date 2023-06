Así era la Coca Cola hace 83 años: "Está buena, pero es raro"

Coca Cola es uno de los refrescos más populares en todo el mundo. Creada en 1886 por John Pemberton, un farmacéutico de la ciudad de Atlanta (Estados Unidos) que agitó un día un líquido de color caramelo que llevó hasta Jacobs' Pharmacy. Este fue mezclado con agua carbonatada y servido a los clientes, a quienes les pareció una bebida especial, por lo que el establecimiento decidió venderla por cinco centavos.

Fue en la década de 1890 cuando se construyó el primer edificio de The Coca Cola Company. Sin embargo, la empresa creció muy rápido y tuvo que cambiar de oficina hasta en cinco ocasiones. A día de hoy, la marca ha dejado huella en un bar casi centenario. Se trata de Soda Candy, en Nueva York, donde elaboran al momento la Coca Cola original de 1940. Es un local con toques vintage en el que nada ha cambiado. Ni siquiera las máquinas que usan desde 1925 para preparar los productos. Tampoco la carta que hay detrás de la barra, ni la cuenta, que se escribe a mano.

La tiktoker española Nury Calvo (@nurycalvosn) no dudó en ir a probar el famoso refresco y grabar la experiencia en TikTok. "Este es el único local autorizado", explica delante del establecimiento, para "vender la pócima" original de Coca Cola. Una vez dentro, su marido (que la acompaña en ese momento) destaca la antigua barra blanca, que se encuentra desgastada y se pueden ver unos círculos marrones: "Mira cómo está por los codos".

A continuación graban a un hombre elaborando la bebida. Primero echa un sirope, luego la soda y por último corona la Coca Cola con helado. Llega la hora de la verdad, el momento de degustarla. Ambos prueban primero el refresco moderno, el mundialmente conocido, por si detectan cambios. Lo hacen."Me sabe a Coca Cola pero es como mucho más dulce", señala la joven.

Su marido la prueba para confirmarlo: "Ostras, mucho más, pero porque nosotros no estamos acostumbrados a la normal", expresa mientras, acto seguido, coge la original para probarla. "Está buena, pero es raro", dice. La tiktoker explica que "finalmente la servían así" y que a ella le "pega como un culo". "Es raro, pero está buena, está extrañamente buena", confiesa. Esta es la receta de la década de los 40, pero la primera, la de hace 137 años, llevaba, tal y como indica una fotografía en la que aparece la fórmula secreta escrita: alcohol, aceite de limón, de cilantro, de nerolí, de canela, de naranja y de nuez moscada. Así como ácido cítrico, cafeína, agua, vainilla, zumo de lima, caramelo, azúcar y hasta extracto de fluido de coca que la empresa eliminó por las críticas.

La joven en otra escena del vídeo enseña a su público otra cosa más "curiosa" aún, por si alguien se pensaba que tomar la Coca Cola con helado era lo más extraño. "Para ir al baño tienes que pasar por las cocinas. Te vas al baño con los pepinillos y con los trozos de carne de las hamburguesas tranquilamente", bromea.

¿De Estados Unidos o copiada?

El vídeo ha recibido más de 30.000 'me gustas' y más de 200 comentarios en los que los usuarios explican cómo se elaboraba antes: "Es imposible que se pueda probar la original, la primera. No por nada, sino porque llevaba ciertos componentes que no son legales" o "antiguamente la Coca Cola era un jarabe de nuez de cola y coca de Perú que se inventó en 1880 en Aielo de Malferit (Valencia) y que después Pemberton copió".

Algunos seguidores han señalado que la Coca Cola original no es estadounidense: "Era valenciana", "la original procede de Valencia", "compraron la fórmula a un español, yo lo había visto en un reportaje", "¿pero no era Valenciana?" o "el invento es español, de un pueblo de Valencia, lo que vendieron fue la patente".

