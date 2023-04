Feijóo vuelve a hacer un Mariano Rajoy al hablar de ser "más o menos español": "Yo soy gallego"

Pensábamos que íbamos a echar de menos a Mariano Rajoy; sin embargo, desde el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política nacional casi no hemos notado la ausencia del primero. No sabemos si sus semejanzas dialécticas responden a ser del mismo partido o de la misma comunidad autónoma, pero lo cierto es que las frases rajonianas del actual presidente del Partido Popular no dejan de sucederse. Fueron especialmente aplaudidas las que pronunció en la misma semana el pasado mes de octubre, enredándose tanto en un acto en Lleida como al hablar de moderación en Madrid.

En esta ocasión, el espíritu de Rajoy no ha poseído este viernes en un acto de precampaña en el que ha participado en Tarragona, junto al presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y a la candidata popular a la Alcaldía de la ciudad, María Mercè Martorell. Entre el público, junto a afiliados y simpatizantes del partido, ha estado también la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, y el presidente provincial, Mario García.

Decía Feijóo que ellos no habían venido a dividir, sino a unir, precisando que "no venimos a construir muros, sino a hacer puentes" y tampoco "a tachar a uno más o menos de español", porque "nosotros entendemos perfectamente esa doble conciencia de ser catalán y español en Cataluña o de ser gallego y español en Galicia". Ha sido en este punto, desde el minuto 16:25, cuando hiló las frases que tanto han recordado al expresidente Rajoy.

"Galicia es una parte de España"

"Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España", ha reflexionado Feijóo sobre esta obviedad, añadiendo otra más a continuación: "Seguro que ustedes son catalanes porque nacieron en Cataluña, que es una parte de España. Y así las personas que nos hemos encontrado en este barrio que acabamos de visitar, donde tenían acentos de distintos lugares de España, muchos del sur, y me saludaban en catalán", ha dicho.

Las reacciones a las palabras rajonianas de Feijóo no se han hecho esperar y Twitter, proclive al escarnio, está haciendo de las suyas:

"Soy gallego porque nací en Galicia" Feijóo



Rajoy 👇 entusiasmado 😂😂 pic.twitter.com/Ghc1TmeCMd — Montse✊ (@montse_as) April 28, 2023

Cada día estoy más convencida de que es Rajoy el que le escribe los discursos a Feijóo.



"Soy gallego porque nací en Galicia"...🤔



Y que le estemos pagando 100.000 € por decir sandeces, manda 🥚pic.twitter.com/8f8r1ePf2p — 𝑴𝒂𝒔𝒂𝒓𝒂🔻🌼💜 (@Masara48810945) April 28, 2023

Feijóo: " soy gallego porque nací en Galicia" pic.twitter.com/wP7bA7AVra — 🌿 VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) April 28, 2023

"Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España"



El PP nunca dejará de sorprenderme. — Nahia (@nahializaso) April 28, 2023

Cuando me preguntó cómo es posible que este señor pueda ser presidente del Gobierno, me acuerdo de M. Rajoy y "Los españoles son muy españoles y mucho españoles". 🙄



Feijóo: “Yo soy gallego porque nací en Galicia, que es una parte de España”. 🤦 ⬇️ pic.twitter.com/k1kxBYTmw1 — JOSÉ CÁMARA ✍️ 💜🔻✊ (@EscritorJCamara) April 28, 2023

Siempre que escucho a Feijóo, me parece un niño de seis años leyendo una redacción de las vacaciones en el colegio



Yo soy Gallego porque nací en Galicia

Los catalanes, nacieron en Cataluña pic.twitter.com/oRWqsyNRaX — silvia ♻️ (@Silvia33domin) April 28, 2023

Otra entrega más de los Capítulos Rajonianos que tanto juego dan en las redes.

