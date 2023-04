El zasca de Almeida a Rita Maestre que se le ha vuelto en contra: "Ojalá aprendas a leer un mapa"

Al igual que ocurre en otras grandes capitales de España, en Madrid proliferan los pisos turísticos y suponen en ocasiones un problema, tanto por el encarecimiento de la vivienda en alquiler como por las molestias derivadas en el vecindario. El Ayuntamiento, en la época de Manuela Carmena como alcaldesa, puso en marcha un plan para limitarlos, una medida que recibió el aval de los tribunales y continúa en vigor, siendo una punta de lanza en la campaña electoral de Rita Maestre.

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía pretende que se cumpla la normativa y que este tema sea uno de los capitales que deben abordarse en las urnas, por eso este jueves ha querido lanzar una denuncia muy gráfica a través de su cuenta de Twitter. Basándose en los datos que se reflejan en el proyecto Inside Airbnb, ha mostrado una gran macha roja en el centro de la ciudad formada por pequeños puntos que corresponderían a este tipo de viviendas.

Según el censo de la misma fuente, existen 20.776 anuncios publicados de casas o habitaciones disponibles para turistas, una cifra que se queda en 6.707 lugares con una actividad reciente. De ellos, 5.087 corresponden a casas o apartamentos que han acogido inquilinos al menos 90 noches al año y han recibido valoraciones en los últimos 6 meses. "Todos estos puntos rojos son pisos turísticos. El 98% es ilegal. Expulsan vecinos de los barrios e inflan los precios de la vivienda", ha comenzado diciendo Maestre:

"Almeida ha eliminado la inspección para que campen a sus anchas, en mi gobierno pondremos orden", ha concluido la candidata de Más Madrid, quien ha recibido poco después una réplica del actual alcalde y candidato del PP para revalidar la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida. Así, a modo de zasca, el regidor se ha burlado de que "según Rita Maestre hay pisos turísticos en El Retiro, el Palacio Real y en los túneles de la M30; solo falta la caseta del guardabosques de la Casa de Campo".

Sin embargo, lejos de conseguir el efecto deseado y un sinfín de comentarios aplaudiendo el supuesto zasca, lo que ocurrió es que a Almeida le ha vuelto su chascarrillo con efecto bumerán y está teniendo que leer cientos de críticas por no saber interpretar ―o no querer, más bien, en pro del chiste― que los puntos geolocalizados en el mapa no son exactos y, además, se precisan en mayor medida al hacer un zoom o clicar en ellos:

Pues métete en Airbnb y lo ves, la aplicación los sitúa ahí.

A ver si dejas de hacer el payaso, que eres el alcalde de la capital de España.

Si algo demuestran estos chistecitos es que, ni sufres el problema de la vivienda, ni te importan un mojón. pic.twitter.com/LcTSZ80rMc — Carlos (@cargberrendero) April 27, 2023

No sea burro, señor. La localización de los puntos en mapas de Airbnb es aproximada (lo mismo pasa con los mapas de Idealista y otros similares) porque algunos propietarios no publican la dirección exacta, sino apenas un área. Esos pisos están en el barrio, cerca del parque. — Bruno Bimbi (@bbimbi) April 27, 2023

El que hay en mi casa por ejemplo lo ha clavado. Está denunciado porque es ilegal. La pregunta es si usted va a hacer cumplir la ley destinando los recursos suficientes para ello o no, no si el mapa es muy preciso. — Genko (@Genko) April 27, 2023

Me parece muy grave que el alcalde la capital no sepa interpretar un mapa 🤔 — Victor 🇪🇸 (@vvictor_12) April 27, 2023

Tienes algo que decir sobre esto, o te la suda pic.twitter.com/Ec8ln8iDO9 — Nancy Pelosi, Gran Cruz de Isabel la Católica (@SantiMrey) April 27, 2023

Es un milagro que os arregléis en el día a día como personas adultas, cuando ni sabéis leer un grafíco ni ver la fuente de los datos ni saber dónde tenéis la mano derecha.

Enchufados inútiles asistentes de otros inútiles, a alguien tendréis que contratar que sepa hacer algo, no? — AloeVega, dilapidadora de oportunidades (@MV3ga) April 27, 2023

Rita tiene la culpa de que los propietarios localicen sus viviendas en esos sitios para destacar en buscadores. Si es que no puedes ser más cretino, José Luis. Lo tuyo es facilitar mordidas. — Muly (@muly_) April 27, 2023

¡No me lo puedo creer! ¿De verdad Vd piensa que los puntos son exactos? ¡Si el tweet original indica la fuente! Todo el que haya usado Airbnb sabe que la ubicación es aproximada por seguridad. De hecho, habrá más pisos turísticos todavía, porque no todos estarán en Airbnb. 🤦‍♂️ — Daniel Vivar (@jdvivar) April 27, 2023

Sr Almeida ya lo dejó usted claro. No iba a hacer NADA, y este el resultado: la ilegalidad inunda la capital de España.

Deje sitio a quien si quiere cuidar a los vecinos. — Jose Antonio Prieto 🌻⚖️ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Atlante_85) April 27, 2023

Parece que hay pocos, pero es cuestión de ir haciendo zoom... pic.twitter.com/tC1Vy12jtw — coronel decker (@coronel_decker) April 27, 2023

Una misma explicación que le ha dado la propia Rita Maestre, añadiendo que "seguimos esperando alguna acción por parte del Ayuntamiento mientras deseamos que aprendas a leer un mapa":

Esta es la fuente de la información: https://t.co/nj7oDMtXqs



Seguimos esperando alguna acción por parte del Ayuntamiento mientras deseamos que aprendas a leer un mapa. https://t.co/HeidrCnTdx pic.twitter.com/ZNlkuw8h01 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 27, 2023

Es grave que un alcalde desconozca cómo funcionan los mapas de localización. Te invito a buscarlo y verás que el que supuestamente está en el Retiro, cuando pinchas, está en una ubicación próxima. Pero es aún más grave que desvíe la atención de lo importante: los pisos ilegales. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) April 27, 2023

Además, ha considerado "grave que un alcalde desconozca cómo funcionan los mapas de localización" y lo ha invitado a que lo busque y compruebe "que el que supuestamente está en el Retiro, cuando pinchas, está en una ubicación próxima". Con todo, le ha acusado de desviar "la atención de lo importante: los pisos ilegales".

