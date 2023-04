El vídeo de David Bisbal pronosticando su futuro hace 20 años que se ha hecho viral

Ahora que toda España se ha dado cuenta de que amamos a David Bisbal como si fuese un amigo con el que irnos de cañas, sobre todo si nos recibe con su icónico "¿cómo están los máquinas?", el contenido sobre el cantante se ha multiplicado en las redes sociales. Él mismo nos ganó todavía un poco más agradeciendo el cariño recibido en forma de memes y ahora, desde la cuenta de Operación Triunfo, le han querido hacer un pequeño homenaje en forma de cápsula del tiempo.

Han desempolvado un vídeo del Bisbal de 22 años, cuando estaba en el programa de Televisión Española forjando su carrera en 2001, en el que una de las profesoras le animaba a hacer el ejercicio de ver cómo sería después de 20 años. Es decir, el concursante se estaba imaginando lo que hoy en día es ya una realidad. Lo más sorprendente es que no tenía sueños grandilocuentes que pasaban por ganar más o menos dinero, sino que eran cosas cotidianas las que le hacían ilusión.

"Me veo muy feliz, con mi familia", empieza diciendo, con una entonación para dejar claro que habla de formar su propia familia. "Trabajando y dándoles a mis niños o a mis niñas, si tengo en un futuro, todo lo que pueda. Me veo con salud y muy contento", responde el almeriense. Además, dudando de si seguirá llevando sus famosos rizos, sí confirmaba que "no me veo mal, aunque no lo sé. Es muy difícil la pregunta":

"No estuviste muy desencaminado", le dicen ahora desde OT, con toda la razón del mundo. Sus rizos no han desaparecido, pero sí se han matizado. Ha logrado trabajarse una carrera musical y además ha tenido familia numerosa: Ella, su primera hija con Elena Tablada, que nació en 2010, además de Matteo y Bianca, sus hijos con su actual pareja Rosanna Zanetti, que nacieron en 2019 y 2020. No es de extrañar que con tanto tino, el vídeo de Bisbal se haya hecho tan viral.

"Lo clava", "pequeño David del pasado, qué bien lo has hecho", "unas expectativas de lo más sencillas y humanas como es él y las has cumplido", "muy acertado con su futuro, feliz con tres críos, a tope con su música y guapísimo", "qué grande es Dios mío, la humildad le sale por los poros", "enfocar el futuro y proyectarlo correctamente, el poder de la mente es tremendo" o "él siempre tan sencillo y buena onda con expectativas reales y nada materialistas" han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en el vídeo de TikTok.

Sigue los temas que te interesan