La forma de colocar tu almohada al dormir dice mucho de ti: descúbrelo en este test visual

Los test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales en España. Publicaciones que se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado al suponer un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días por si os los habíais perdido: 'Nuevo test visual: la primera figura que veas en la imagen nos dirá tu cualidad más destacada' y '¿Cuerdas o manos? Dinos qué ves en este test visual para descubrir si sabes o no aceptar ayuda'.

Hoy os proponemos que observéis la ilustración detenidamente. En ella podemos ver un total de siete formas de colocar la almohada mientras dormimos: desde la tradicional en la zona cervical hasta en la que optamos por tirarla al suelo. No se trata esta vez de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista entre imágenes con un sinfín de objetos, sino en hacer el ejercicio de encontrar la fórmula con la que te identifiques de alguna manera. Debemos fijarnos en la imagen, que os recordamos a continuación, y tomarnos nuestro tiempo porque de una buena elección dependerá lo que tendrás que leer sobre tu personalidad.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

¿Cómo sujetas tú la almohada?

Resultados del test

Una vez que sepas qué forma de estas siete elegir, puedes leer los resultados:

Debajo de la cabeza

A la forma tradicional, duermes con la almohada bajo la cabeza y no varías de posición en toda la noche. Eso significa que tu personalidad es rebelde y hay quien te encuentra arrogante y grosera. Siempre piensas en expresar tus pensamientos aunque sea de forma demasiado directa.

Abrazando la almohada

Si adoptas esta postura en algún momento es que eres una persona nostálgica que vive de recuerdos y por la noche tienes pensamientos dolorosos. Deberías estar más en el presente y anclarte a tu realidad para no arrepentirte de no haber disfrutado.

Almohada para tapar la cara

Si en algún momento te tapas la cara con la almohada es que estás buscando algo, como si te faltara una pieza del rompecabezas. No te sientes completamente realizado en tu vida y esto crea una sensación de desorientación y estrés continua. Deberías tratar de disfrutar más.

Tirar la almohada al suelo

Si dejamos caer la almohada al suelo y te despiertas sin ella es que no puedes soportar controles ni restricciones, siendo una persona introvertida y que no confías en los demás. Tampoco asumes responsabilidades.

Almohada enrollada bajo la cabeza

Si enrollamos la almohada para formar un cilindro es que eres una persona que sabes lo que quieres y tienes las ideas claras. Eres metódico, ordenado y preciso, además no te gustan las sorpresas y las aventuras, por lo que prefieres planificar y tener el control total de tu vida.

Almohada para dormir incorporados

Si usamos la almohada como una especie de respaldo es que eres una persona enérgica, positiva y optimista, con una sonrisa perenne en tu boca y fe en los demás. A veces fantaseas demasiado y subestimas a los demás.

En paralelo a nuestro cuerpo

Si la extendemos junto a nosotros, como si fuera un cuerpo sobre el que apoyarse, significa que eres una persona agradable y amistosa que disfruta ayudando a los demás. Eres generosa y desinteresada, además de muy empática y equilibrada, puesto que siempre encuentras tiempo para cuidarte y eso te da estabilidad.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

