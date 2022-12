El intenso 'pique' entre Almeida y Reyes Maroto en Twitter: "No voy a pactar con filoetarras"

Ni siquiera en la recta final del año, cuando estamos todos con más cuerpo de fiesta que de otra cosa, los políticos son capaces de enterrar el hacha de guerra. Después de la inocentada de Nuevas Generaciones al Gobierno de coalición colocando un cartel gigante en Ferraz, José Luis Martínez-Almeida y Reyes Maroto han tenido un pique en Twitter para ponerle su particular broche de oro a 2022.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, que anunciaba el pasado mes de noviembre su candidatura para tratar de arrebatarle a Almeida la Alcaldía de Madrid, ya está metida de lleno en precampaña y no está dispuesta a dejar pasar ni el más mínimo detalle para atacar al regidor. En esta ocasión, la excusa ha sido el balance que ha hecho el popular al finalizar este año preelectoral y que ha publicado en sus redes sociales en forma de vídeo.

Almeida ha hablado desde la sede del Ayuntamiento para presumir de que Madrid mira "al futuro con más confianza y optimismo en el año 2022 que como se miraba en 2019" y sostener que "por primera vez, desde el ámbito internacional, se preguntan qué está pasando en esta ciudad, y lo hacemos sin renunciar a nuestras notas esenciales de ciudad: los barrios, los distritos, la libertad, la tolerancia, el acogimiento".

"Ineficacia y pésima gestión"

Ha continuado Almeida su balance anual, describiendo Madrid como una ciudad "de oportunidades y de sueños, una ciudad que retiene y atrae talento, que tiene el factor humano como determinante de su crecimiento" y concluyendo que "por eso es un año satisfactorio". El alcalde ha afirmado que mira al futuro "con más confianza" y ha presumido del "mejor aire", de una "política social activa" y de la "vivienda desbloqueada":

Mi balance de este 2022.



Madrid, una ciudad de oportunidades y de sueños, que está en condiciones de afrontar el futuro con optimismo. pic.twitter.com/zuYdSJnZya — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 29, 2022

"Una ciudad de talento, sueños y oportunidades posicionada como una de las grandes ciudades el mundo, y lo mejor está todavía por venir", concluía Almeida en el fragmento que ha subido a sus redes sociales. Un tuit que ha servido a Reyes Maroto para citarlo y preguntarle si sabe "qué está pasando en esta ciudad", una pregunta a la que ella misma ha respondido, argumentando que "por su incapacidad para aprobar unos presupuestos para 2023, los madrileños van a perder más de 400 millones de euros":

Sr. @AlmeidaPP_ sabe ¿Qué esta pasando en esta ciudad?



👉🏻 Que por su incapacidad para aprobar unos presupuestos para 2023, los madrileños van a perder más de 400 millones de euros.



Su balance del año se resume en ineficacia y pésima gestión. https://t.co/xPNBg0UULS — Reyes Maroto (@MarotoReyes) December 30, 2022

"Su balance del año se resume en ineficacia y pésima gestión", ha zanjado Maroto. No obstante, aunque la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid no ha añadido nada más, Almeida sí ha querido llevarse la última réplica y ha asumido que puede que él sea "incapaz, pero lo que no haré nunca será pactar presupuestos con filoetarras e independentistas como el gobierno del que es usted ministra":

Seré incapaz, pero lo que no haré nunca será pactar presupuestos con filoetarras e independentistas como el gobierno del que es usted ministra. https://t.co/qW3pDDrkCe — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 30, 2022

Visto lo visto, se espera una campaña movidita.

