Lluvia de zascas a Rufián por su 'dardo' contra el Tribunal Constitucional y Pepe Reina

Y declarar que 18 meses en España equivalen a 18 años en Cataluña, que Otegi no era de ETA, que el ex secretario gral de ERC no era un racista, que Companys no era un loco asesino y que Pigdemont @KRLS sigue de vacaciones no huido de la justicia. pic.twitter.com/NvT1OdKMiE