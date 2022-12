El zasca de Pepe Reina a Echenique que se le ha vuelto en contra: "Jugó lo mismo que tú"

El exportero de la Selección Española de Fútbol, Pepe Reina, ha vuelto a protagonizar nuevas polémicas en Twitter este domingo tras la victoria de Argentina sobre Francia en el Mundial de Qatar. No es la primera vez que siembra la controversia en la red social por mostrarse afín a la derecha y publicar dardos contra el Gobierno, como cuando pidió que salieran "tanques a las calles" el pasado mes de octubre al creerse el bulo de que existía una gestión fraudulenta de los fondos europeos de recuperación por parte de España.

Ahora, Reina ha repartido estopa a unos y otros, especialmente a la periodista Rosa Villacastín y al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. A la primera, que incluyó en el tuit de felicitación a los argentinos una consigna en favor de la defensa de la Sanidad Pública, llegó a decirle que se había olvidado de "tomar la pastilla" y otras lindezas por el estilo que provocaron que la informadora lo bloquease.

En el caso de Echenique, han sido los tuiteros los que han censurado sus palabras. El portavoz de la formación morada terminó viendo el Mundial o por lo menos haciéndose eco del resultado a pesar de que el 20 de noviembre anunciaba que no lo vería porque "el poder económico de una dictadura teocrática" no podía valer más que "los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de las personas LGTBI", algo que le daba "asco".

"Menos odio, Pepe"

Sin embargo, sus orígenes argentinos le han hecho publicar un tuit tras la victoria de la Albiceleste. Decía Echenique que desde el 11 de julio de 2010, cuando España ganó su único Mundial frente a Países Bajos en Sudáfrica por aquel milagroso gol de Iniesta en el minuto 116, "no me hacía tan feliz el resultado de un partido de fútbol":

Desde el 11 de julio de 2010 que no me hacía tan feliz el resultado de un partido de fútbol. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 18, 2022

Echenique no mencionaba a nadie en su tuit, pero Pepe Reina quiso apropiárselo para decir que era el único comentario "que puedo compartir de este ser humano en mi vida" y mofarse después diciendo que "me levanto y me voy", dejando claro que no estaba a gusto coincidiendo con la opinión del de Unidas Podemos:

El único tweet q puedo compartir de este ser humano en mi vida😅😂….me levanto y me voy!!!💨💨💨💨 https://t.co/VHkUYCDQsa — Pepe Reina (@PReina25) December 18, 2022

Pero Reina se estaba pasando de frenada con su comentario gratuito y decenas de tuiteros se lo han recordado, devolviéndole la crítica con el ya clásico efecto bumerán tan común en Twitter:

Pepe, no sé quién de los 2 ha pasado en su vida más tiempo sentado, la cosa está ahí ahí...#CampeonSinMinutos — Josito RCD 🇵🇸 (@Blanquiazul1987) December 19, 2022

Otro ex-portero español al que le quitan el móvil?? — Jesús Ramos Zamora (@JVallejo15) December 19, 2022

La contribución de Echenique a la victoria de España en el Mundial de 2010 fue igual de importante que la tuya. — Daniel G.M. (@DaniGM91) December 19, 2022

Tú que ibas a la selección para contar chistes te creerás importante o alguien en el mundo del fútbol 😂 — cule y antimadridista!!!! por siempre (@victorgar88) December 18, 2022

Menos odio pepe... Menos odio... Te sentirás mejor! — Pes addict (@pesadict) December 19, 2022

Echenique jugo lo mismo que tú en Sudáfrica. 😂😂😂😭😭 — Ricardo Fernández 🇪🇸 (@rikifern) December 18, 2022

Jugó los mismos minutos en el mundial que tú, camarero... — Victor González (@VMGTrail) December 19, 2022

Tuit poco agraciado Pepe — Victor 🔻💛💜 (@gp_victor89) December 19, 2022

Echenique, por su parte, no se ha molestado en contestar.

