La genial respuesta de Almeida al aluvión de 'memes' inspirados por su nuevo balonazo

Almeida la ha vuelto a liar con su falta de puntería. El alcalde de Madrid ha propinado un balonazo a un reportero gráfico que estaba cubriendo este jueves la inauguración de un nuevo campo de rugby en la ciudad, un incidente que no dejó heridos, pero sí ha inspirado cientos de memes y chistes en las redes sociales, que no han olvidado que se trata de la segunda vez que al regidor madrileño le juega una mala pasada su poca destreza con la pelota.

Antes de acudir a la gala de entrega de los premios de Los Leones 2022 que entrega EL ESPAÑOL, Almeida ha estado en el Campo de Rugby Las Leonas, en el Ensanche de Vallecas. Entre toda la parafernalia del acto, el alcalde quiso probar suerte y agarró el oval para dar el saque honorífico de la inauguración tirando a palos. Sin embargo, aunque se le valora la perseverancia, el popular volvió a fallar en su tiro para mandarlo en dirección equivocada.

Un cámara recepcionó con su cara y su equipo el pase de Almeida ante la sorpresa y el cachondeo de los presentes, a los que también hay que reconocerles el valor (o la osadía) de estar haciéndole un corro al alcalde conociendo sus antecedentes con el balón. No en vano, en febrero de 2020 intentó tirar un penalti que acabó estrellándose en la cara de un niño. Después de su actuación estelar de este jueves, tendrá que replantearse dejar a un lado el tema deportivo:

Lo ha vuelto a hacer @AlmeidaPP_



Y esta vez el balón no era redondo…



🏉🏉🏉#Rugby #Almeida pic.twitter.com/qHv0OnV6H7 — Rodrigo Contreras (@RContrerasFM) November 3, 2022

Como decíamos, a Twitter le ha faltado tiempo para hacer humor del balonazo de José Luis Martínez-Almeida al pobre fotógrafo anónimo y la red social se ha plagado de maravillosos memes:

Martínez Almeida Skills and Goals 2022 pic.twitter.com/YZvzpEH6T9 — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) November 3, 2022

EXCLUSIVA🔴

Fotos personales de los fotógrafos que acuden a recintos deportivos con Almeida pic.twitter.com/eFH2aI79Mk — Larry Walters  (@LarryWalters_) November 4, 2022

Creo que este se viene para casa antes de reyes 🤗 pic.twitter.com/u6HoWOa8UQ — Álex K 💾🎮🏎🇪🇸 (@Kililongo) November 3, 2022

Top 4 Villanos con Armas Peligrosas pic.twitter.com/IcNv8TVgBy — Rimanegra (@rimanegra) November 4, 2022

¿Almeida lanzó el cohete? — José Luis Sastre (@jl_sastre) November 4, 2022

Que alguien le diga a Almeida que a lo mejor es zurdo. — Tuan (@____tuan) November 3, 2022

El modelo // El fotógrafo pic.twitter.com/yJVZ4YP5dP — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) November 4, 2022

- ¿Qué te ha pasado?

- Fui la inauguración del campo de rugby de Vallecas... pic.twitter.com/m3llLy6Vd8 — Rimanegra (@rimanegra) November 4, 2022

Consciente de su pifia y de la oportunidad que su puntería le había brindado para volver a sacar a relucir su habitual sentido de humor en redes, el alcalde de Madrid ha querido hacer un comunicado al respecto:

Madrileños, yo también os tengo que decir una cosa: dejo los saques de honor. #fotografoswelcome https://t.co/7jYysTj52i — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 4, 2022

Empleando el vídeo de despedida que Piqué había hecho público horas antes de su fatídico balonazo, Almeida ha anunciado a los madrileños que "dejo los saques de honor". Más de uno se lo agradecerá.

