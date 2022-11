El aplaudido consejo de un empresario a un joven de 17 años que se plantea dejar de estudiar

M. C.

Internet no solo ha transformado por completo el mercado global, sino que también ha cambiado el perfil del empresariado, que cada vez está compuesto por personas más jóvenes. Los youtubers, streamers e influencers son buena prueba de ello, puesto que algunos son incluso menores de edad que ya ganan cuantiosos salarios. El dilema para ellos y para el resto de chavales que los siguen es parecido: seguir estudiando o dedicarse únicamente a su negocio.

Ricardo Tayar es cofundador y CEO de Flat 101, una empresa especializada en el diseño y desarrollo de soluciones de mejora de conversión (CRO) para cualquier tipo de producto o servicio digital, y desde esta semana también será el mentor, sin pretenderlo, de un chaval de 17 años que se le acercó pidiendo consejo tras escucharlo en un evento sobre emprendimiento. El chico le dijo que facturaba 5.000 euros mensuales en Amazon y se planteaba seguir o no con su formación.

Tengo 17 años, facturo 5.000 euros al mes en Amazon y no sé si seguir estudiando, ¿qué crees que debería hacer?



Esto fue lo que me pregunto un chico al terminar mi participación en un evento sobre emprendimiento.



Y esto le respondí 👇 — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Tayar relató a sus seguidores de Twitter que el joven buscaba saber su opinión sobre su futuro, porque estaba en 2º de Bachillerato, un curso crucial, pero ya facturaba cada mes con Amazon entre 5.000 y 6.000 euros, con unas tres o cuatro personas contratadas. "Estaba pensando en montar a los 18 años una empresa fuera de España porque aquí se pagaban muchos impuestos", le reconoció, algo que ha hecho reflexionar al empresario sobre sus referentes.

"No disfruto pagando impuestos por doquier, pero entiendo que es mi obligación si quiero vivir en un sistema con sanidad gratuita, pensiones para los jubilados", ha aclarado Tayar, continuando con el relato del joven: "Me dijo que ya ganaba más que sus padres y que no tenían claro si valía la pena seguir estudiando. Y quería conocer mi opinión y tenerla en cuenta. Sentí una responsabilidad enorme y quise medir muy bien mis palabras y hacérselas entender".

Se acercó a mi y me contó que mi charla le había gustado mucho y que quería saber mi opinión sobre su futuro y hacia donde dirigirse.



Me explicó que tenía 17 años, que estaba en segundo de bachillerato y que tenía una tienda en Amazon con la que facturaba 5.000-6.000 € al mes. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Tenía «contratadas» a 3-4 personas y estaba pensando en montar empresa a los 18 años fuera de España, porque aquí se pagaban muchos impuestos y se ganaba poco.



Entiendo que se refería a personas a las que paga via PayPal o similares que hacen listings para Amazon FBA o similares — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Sobre el tema de los impuestos, más que valorar su opinión creo que debemos poner el foco en porque un chaval de 17 años considera que se pagan muchos impuestos o que no deben pagarse, ¿quienes son sus referentes? — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Yo no disfruto pagando impuestos por doquier, pero entiendo que es mi obligación si quiero vivir en un sistema con sanidad gratuita, pensiones para los jubilados (que no creo que yo disfrute) y un largo etcetera.



No entro a debatir donde va nuestro dinero. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Me dijo también que ya ganaba más que sus padres y que no tenía claro si le valía la pena seguir estudiando.



Y quería conocer mi opinión y tenerla en cuenta.



Sentí una responsabilidad enorme y quise medir muy bien mis palabras y hacérselas entender. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Así, el empresario quiso decirle algo "útil y, sobre todos, que le hiciera pensar". Con esa máxima, valoró que ya había montado algo "y esa actitud es muy buena, mantenla". Le aconsejó que no pensara solo en sus necesidades de hoy, sino en las de dentro de 10 años, y le trasladó que sería positivo que invirtiese en su formación: "Aprende aquello que puede ayudarte a ser un futuro empresario".

También le instó a pensar en cómo gana el dinero y en ver su impacto social, a no dejar de estudiar y aprender, a mejorar sus habilidades y capacidades y, por último, reflexionó que "algún día llegarán los golpes y es mejor que te pillen preparado, con recursos". Además, Tayar completó sus recomendaciones diciéndole que "nunca te creas mejor que nadie, porque no lo eres" y que "no te centres solo en ti mismo, escucha y aprende".

Intenté ordenar mis ideas para que lo que le dijera le fuera útil, y sobre todo le hiciera pensar.



Básicamente, le dije:



- Ya has demostrado iniciativa y capacidad para montar algo, y esa actitud es muy buena. Mantenla. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

- No pienses solo en tus necesidades de hoy. Dentro de 10 años harás otras cosas.

- Estás ganando dinero. Invierte en tu propia formación. Aprende aquello que puede ayudarte a ser un futuro empresario: economía, oratoria, «soft skills», comunicación, diseño de producto... — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

- No pienses solo en tu propio beneficio y en el dinero que vas a ganar. El cómo lo ganas es importante. Tienes una responsabilidad al crear empleo, un impacto social. Tener un negocio te hace responsable de muchas personas. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

- Si no crees en la formación que ofrece el sistema, OK, pero no dejes de estudiar y aprender. Seguramente tu yo del futuro necesitará conocimientos que hoy no tienes y debes adquirir. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

- La formación no consiste solo en estudiar lo que te gusta, sino aquello que necesitas para mejorar en tus habilidades y capacidades. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

- Que hoy ganes mucho y de manera muy fácil no significa que vaya a ser así toda la vida. Algún día llegarán los golpes. Que te pillen preparado, con recursos.

- Nunca te creas mejor que nadie, porque no lo eres.

- No te centres solo en ti mismo, escucha y aprende. — Ricardo Tayar (@rtayar) November 2, 2022

Comentó el empresario que estuvo unos 20 minutos hablando con el joven y que espera que siga formándose y montando negocios "con ética y responsabilidad". Finalmente, ha valorado Tayar que "todos los profesionales tenemos una gran responsabilidad en orientar a la gente más joven, y en nuestro sector, por la imagen que se vende de inmediatez y éxito fácil, más aun". Cientos de personas han aplaudido su lección.

