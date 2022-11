La hilarante reseña de la Complutense comparada con una 'escape room': 10 años para escapar

Sobre la Universidad Complutense de Madrid podríamos decir muchas cosas: que es la tercera en enseñanza presencial más grande de Europa, que se fundó en 1822 al fusionarse varias de las instituciones de enseñanza que operaban en la región o que de los ocho españoles ganadores de un Premio Nobel, siete estudiaron o fueron profesores de la Complu. Sin embargo, nada de lo que podamos contar superará a la reseña que ha dejado un tal Dani Palote ―rezamos para que ese no sea su verdadero nombre― en Google.

La cuenta Ceciarmy, desde donde se divulgan buena parte de los memes y virales de Twitter, ha sido quien le ha dado un plus de popularidad al surrealista escrito con el que se han sentido identificados no pocos alumnos. "Es el mejor y a la vez el peor juego de escape room que he conocido, entre 4 y 10 años para escapar", comienza la reseña, enumerando las "trampas curradísimas que, encima, si no las pasas tendrás que pagar el doble exponencialmente hasta que las pases o te vayas a vivir a un puente".

El autor prosigue valorando que "los jefes finales son los más difíciles, monstruos de más de 100 años que no se jubilan por amor al arte de joder estudiantes" y precisando que "son tan buenos porque disfrutan de ello de una forma casi inhumana". También ha destacado a "una jefa final que es imposible de pasar, la eterna María de los Cármenes (Marika para los alumnos), una especie de tirana que creo que le gusta dar clase 3 años seguidos a todos sus alumnos":

"Son necesarios años de prácticas de hacer la pelota para desbloquear un jefe final bueno", ha rematado el bueno de Dani, llevándose consigo el aplauso de más de 5.000 tuiteros. De ellos, algunos han confesado que las mismas metáforas podrían servir para describir su propia universidad:

Sobra decir que Dani ha dado únicamente una estrella a la Complutense.